Red Bull-teambaas Christian Horner zou graag zien dat races met één pitstop uit de Formule 1 verdwijnen. Om de races spannender te maken zou Pirelli zachtere banden moeten leveren.

"Ik vind éénstopraces altijd saai", zegt Horner dinsdag tegen Motorsport. "We zouden eigenlijk altijd twee- of driestoppers moeten hebben. Dat zorgt voor een mix in de racevolgorde en in de tactieken."

Na de Grand Prix in België (waarin bijna alle coureurs slechts één pitstop maakten) van afgelopen weekend zei Max Verstappen dat hij in 38 van de 44 rondes bezig was om de banden te sparen, in plaats van te strijden met andere coureurs op de baan. Lewis Hamilton leidde de hele race, terwijl ook Valtteri Bottas (tweede) en Verstappen (derde) nooit op een andere positie reden.

"Tijdens éénstopraces zien we vooral dat coureurs bezig zijn met bandenmanagement. Ik zou graag meer variatie zien, zodat er andere strategieën komen en teams voor een andere afstelling van de auto kiezen", zei Horner.

De teambaas van Red Bull hoopt dat Pirelli een zachtere compound banden ter beschikking stelt aan de teams, in plaats van de meest harde compound. Dat zou leiden tot snellere rondetijden, maar ook meer pitstops.

Michael Masi. (Foto: ProShots)

Masi kan zich genoeg spannende éénstopraces herinneren

Racedirecteur Michael Masi van de Formule 1 is het niet helemaal eens met de uitspraken van Horner. "Het is een beetje makkelijk om te zeggen dat saaie races worden veroorzaakt door het aantal pitstops. Ik kan me genoeg spannende éénstopraces herinneren", aldus de Australiër.

"Net zoals er saaie tweestopraces zijn geweest en spannende tweestopraces", aldus Masi. "Dat gezegd hebbende, wil ik benadrukken dat de FIA samen met Pirelli en de Formule 1 kijkt naar de input die de coureurs leveren. Het is geen geheim dat Pirelli nauw samenwerkt met alle betrokken partijen in de Formule 1"

Komend weekend staat in het Italiaanse Monza de achtste Grand Prix van het seizoen op het programma.