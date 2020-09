Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc finishten zondag als dertiende en veertiende in de Belgische Grand Prix, nadat ze zich in omgekeerde volgorde zo hadden gekwalificeerd. De crisis van het Italiaanse team is ook slecht voor de Formule 1 zelf.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto ontkende na afloop dat er sprake is van crisis. Hij gaf wel toe dat vooral de motor de oorzaak is van het probleem, maar voegde daar aan toe dat "andere fabrikanten ook hebben ingeleverd".

Eind vorig jaar werd er door de FIA ingegrepen bij Ferrari, al zijn de details over dat vonnis geheim gehouden. Feit is wel dat het team sindsdien niet meer presteert. Op Spa werd nog maar eens bevestigd wat iedereen al wist: Ferrari is ten opzichte van vorig seizoen een enorme hoeveelheid motorvermogen kwijtgeraakt.

Op andere circuits kon dat nog enigszins worden gemaskeerd, maar op het lange tracé door de Ardennen ging het team met de billen bloot. En dat op een baan waar Charles Leclerc een jaar geleden nog pole pakte en won, juist door het surplus aan paardenkrachten achter in de Ferrari.

Binotto verschuilt zich achter de geheime afspraak met de FIA

Met een race die zich ver buiten de punten afspeelde en met liefst drie Grands Prix in eigen land op komst, is er alle reden om te spreken van een crisis. Maar dat doet Binotto niet, omdat het absurde verlies aan snelheid van zijn team nog altijd in mysterie is gehuld, vanwege die geheime afspraak met de FIA.



De slechte prestaties zijn de aanleiding om van een crisis te spreken, maar het gebrek aan perspectief op verbetering is dat nog meer. Het is onmogelijk om even snel een volledig nieuwe motor te bouwen en die de volgende race in te zetten. De motorreglementen zijn grotendeels 'bevroren' en updates mogen maar mondjesmaat worden doorgevoerd.

Het gat in paardenkrachten ten opzichte van vooral Mercedes is in Maranello uitgegroeid tot een vuistdik hoofdpijndossier, waarvoor pas in 2022 een oplossing in het verschiet ligt. Maar het is ontzettend moeilijk om - op eerlijke wijze - in te lopen op de concurrentie. Zeker als het gat dat gedicht moet worden zo ontzettend groot is.

311 Terugblik F1: 'Slechte prestaties Ferrari niet goed voor de sport'

Gebrek aan pk's werkt door in de afstelling van de auto

Het gebrek aan pk's zorgt bovendien voor een kettingreactie. In bijvoorbeeld Silverstone lukte het Ferrari nog om vooral Charles Leclerc met een acceptabele afstelling op pad te sturen. Dat bleek een toevalstreffer.

Want in Spa was men het spoor volledig bijster. Door het gebrek aan vermogen wordt de auto minder krachtig door de lucht gedrukt, waardoor alle berekeningen over de aerodynamische afstelling van de oude auto de prullenbak in kunnen. Wat vorig jaar aerodynamisch succesvol was, werkt nu met de tragere auto niet meer.

Ferrari kwam op Spa aan met een afstelling met weinig neerwaartse kracht, om maar niet te langzaam te zijn op het rechte stuk. Het gevolg was dat de coureurs de banden niet aan de praat kregen.

Daarom werd er gekozen voor meer neerwaartse kracht, waardoor de auto sneller was over een hele ronde, maar - het laat zich raden - de topsnelheid te laag was. De tv-kijkers zagen vervolgens hoe Vettel en Leclerc door de ene na de andere coureur werden ingehaald op het rechte stuk.

'We gaan tot 2022 geen races meer winnen'

John Elkann, ceo van moederbedrijf Fiat, zei onlangs dat hij vóór 2022 - het jaar waarin het technisch reglement grondig op de schop gaat - niet meer op een zege rekent van Ferrari. De vraag begint zich nu op te werpen in hoeverre het ontbreken van Leclerc en Vettel in de strijd vooraan de hele sport begint te beschadigen.

Een ontzettend groot deel van de Formule 1-kijkers is Ferrari-fan, maar die zien nu hoe Max Verstappen - regelmatig tevergeefs - als enige de strijd aangaat met Mercedes. In 2019 was er zeker in de tweede seizoenshelft sprake van een driestrijd en de duels die de Limburger uitvocht met Leclerc zijn de fans niet vergeten. Later bleek dat de Monegask toen over een niet-legale auto beschikte.

Ferrari zou willen dat het alvast 2022 was, maar uiteindelijk snakt ook de hele sport naar die grote regelwijziging.