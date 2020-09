Lewis Hamilton denkt niet dat Mercedes veel trager zal zijn als de 'party mode' verboden wordt. Hoewel het nog niet officieel bevestigd is, zal het tijdelijk opschroeven van de motor tijdens de kwalificatie vanaf komend weekend waarschijnlijk niet meer toegestaan zijn.

"Ja, natuurlijk heb ik hierover gesproken met de medewerkers die over de motor gaan", zei Hamilton op de persconferentie na zijn zege in de Grand Prix van België. "Ik ken de implicaties van deze regel, die bedoeld is om ons te vertragen. Maar ik heb al eerder gezegd dat ik niet denk dat het een groot verschil gaat maken."

"Wat er ook verzonnen wordt, we hebben er vertrouwen in dat we op het tekenbord de oplossing vinden. Dat is hoe we werken bij Mercedes. Blijf maar komen met de tikken, wij komen net zo hard terug."

Mercedes domineert de Formule 1 voor het zevende jaar op rij. Hamilton boekte afgelopen weekend zijn 93e poleposition en 89e overwinning.

Uitslag GP België 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Verstappen (Red Bull) 15 punten

4. Ricciardo (Renault) 12 punten +1

5. Ocon (Renault) 10 punten

6. Albon (Red Bull) 8 punten

7. Norris (McLaren) 6 punten

8. Gasly (AlphaTauri) 4 punten

9. Stroll (Racing Point) 2 punten

10. Pérez (Racing Point) 1 punt

'Dit was zeker niet de meest opwindende race'

Dat de race op Spa-Francorchamps voor de televisiekijkers erg saai was, kon Hamilton begrijpen. "Nadat de start was geweest en de herstart na de safetycar, weet je eigenlijk dat er verder niet veel meer kan gebeuren. Je weet dat ik weinig fouten maak en ook de coureurs achter me zijn heel erg constant."

"Op dit circuit is het moeilijk inhalen, dus het was zeker niet de meest opwindende race", zei de 35-jarige Brit.

Max Verstappen, die derde werd achter de twee auto's van Mercedes, vond de race erg saai. De Red Bull-coureur zei dat hij 38 van de 44 rondes bezig was om zijn banden te managen, in plaats van met andere coureurs te strijden.

"Mijn race was hetzelfde als die van Max. Het was niet spannend, maar in de auto is het anders dan op tv. Ik geniet altijd als ik in de auto zit."

Verstappen en Hamilton spuiten met champagne op het podium op Spa-Francorchamps. (Foto: Pro Shots)

'Als ik vandaag fan was, had ik alleen samenvatting gekeken'

Hamilton benadrukte dat saaie races in de Formule 1 van alle tijden zijn. "Ik heb verschillende generaties meegemaakt. Als tiener in het Schumacher-tijdperk keek ik naar de start, waarna ik vaak op de bank in slaap viel en weer wakker werd bij de finish."

"Als ik vandaag een fan was geweest, dan had ik waarschijnlijk alleen de samenvatting gekeken. Al met al is dit niet wat de fans willen zien, maar dat is niet de schuld van de coureur. Wij proberen gewoon zo hard mogelijk te racen."

Hamilton keek alvast vooruit naar 2022, als de regels ingrijpend worden veranderd om de teams gelijkwaardiger te maken. "Ik hoop dat het in 2022 makkelijk wordt om auto's te volgen en in te halen. Zou het niet mooi zijn om meer spannende races te krijgen?"