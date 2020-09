Teambaas Mattia Binotto is gefrustreerd door de bijrol die Ferrari zondag speelde in de Grand Prix van België. Zoals verwacht waren Sebastian Vettel en Charles Leclerc niet competitief op Spa-Francorchamps.

"Op dit circuit zijn aerodynamische efficiëntie en pure snelheid van belang en daar ontbrak het ons duidelijk aan. Charles en Sebastian deden hun uiterste best, maar we slaagden er niet eens in om in de punten te eindigen", zei een teleurgestelde Binotto na de race.

Het ontbrak de Ferrari's in Spa met name aan snelheid op de rechte stukken. Vettel reed de hele race buiten de top tien en finishte als dertiende, op twee seconden van nummer veertien Leclerc, die een deel van de race zelfs op de laatste plek bivakkeerde door een trage tweede pitstop.

"We zijn teleurgesteld en boos, net als onze fans", aldus Binotto. "Het is een moeilijk moment in een seizoen dat hoe dan ook zwaar zou worden. Op momenten als deze moeten we standvastig zijn en vooruitkijken om door deze moeilijke periode te komen. Het is de enige manier."

'Onze zwakheden werden beter blootgelegd'

Door de teleurstellende Grand Prix in België blijft Ferrari in de WK-stand voor constructeurs op 61 punten steken, minder dan McLaren en Racing Point en maar twee punten meer dan Renault. De komende twee weken volgen er thuisraces in Italië en Vettel hoopt dat het dan wat beter gaat.

"Door het circuit in België werden onze zwakheden wat meer blootgelegd dan bij anderen het geval was. We waren simpelweg te langzaam, maar ik denk wel dat we het volgende week een beetje beter kunnen doen. We moeten alleen geen wonderen verwachten", aldus de Duitser.

Leclerc richt zijn hoop vooral op de Grand Prix van 13 september in Toscane, waar geracet wordt op het officiële testcircuit van de Italiaanse renstal (Mugello). "De race van volgende week op Monza wordt moeilijk voor ons, maar hopelijk gaat het vanaf Mugello beter. We moeten elkaar steunen en hard werken om terug te komen."