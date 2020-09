Daniel Ricciardo genoot zondag met volle teugen van zijn vierde plaats en snelste raceronde in België. De Renault-coureur verwacht komend weekend in Italië wederom erg sterk voor de dag te komen.

"Voor het ingaan van de laatste ronde vertelde mijn engineer me dat ik een halve seconde sneller moest zijn om de snelste ronde van Hamilton af te pakken", vertelde een stralende Ricciardo op de website van de Formule 1.

"Ik heb een soort kwalificatieronde gereden, waarin ik elke centimeter van de baan gebruikte. Deze ronde was geweldig, misschien wel beter dan mijn kwalificatieronde van gisteren", jubelde de Australiër.

Uitslag GP België 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Verstappen (Red Bull) 15 punten

4. Ricciardo (Renault) 12 punten +1

5. Ocon (Renault) 10 punten

6. Albon (Red Bull) 8 punten

7. Norris (McLaren) 6 punten

8. Gasly (AlphaTauri) 4 punten

9. Stroll (Racing Point) 2 punten

10. Pérez (Racing Point) 1 punt

Ricciardo geniet van strijd met Verstappen

Ricciardo imponeerde zaterdag al door vierde te worden in de kwalificatie. Zondag vocht hij in de openingsronde een spannend duel uit met Max Verstappen om de derde plek.

"Die eerste ronde was erg leuk. Max en ik waren erg close. Ik was even voor hem, maar daarna kwam hij weer voorbij. We gingen een paar bochten zij-aan-zij", blikte Ricciardo terug.

Nadat de safetycar de baan op kwam, verloor hij de aansluiting met Verstappen en de twee auto's van Mercedes definitief. "Gasly en Pérez kozen ervoor om geen pitstop te maken en ik kwam net achter hen de baan op. Ze waren een soort rijdend roadblock. Toen ik ze eindelijk voorbij was, waren de leiders helaas al uit het zicht verdwenen."

Ricciardo denkt niet dat er anders meer in had gezeten. "Natuurlijk was het interessant geweest als ik na de herstart vlak achter Max had gezeten. Maar goed, een vierde plek is hartstikke goed."

Renault met veel vertrouwen naar Monza

Met zijn vierde plaats en een extra WK-punt voor de snelste raceronde, verliet Ricciardo België met dertien WK-punten. Daardoor steeg hij naar de achtste plek in de WK-stand.

Met zijn vierde plaats evenaarde Ricciardo zijn beste prestatie voor Renault. Hij maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Red Bull Racing naar het Franse team.

Omdat Esteban Ocon de vijfde plaats pakte, verzamelde Renault liefst 23 punten op Spa-Francorchamps. Vorig jaar pakte het team 22 punten in Monza, waar komende zondag de achtste Grand Prix van het seizoen verreden wordt.

"Absoluut", antwoordde Ricciardo vol overtuiging op de vraag of een herhaling van dat resultaat mogelijk is. "Vorig jaar was Spa een goed circuit voor ons, maar toen was Monza nog beter. We moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar we gaan met veel vertrouwen naar Italië."