George Russell is zondag met de schrik vrijgekomen na een zware crash met Antonio Giovinazzi. De coureur van Williams denkt dat de halo hem een hoop leed bespaarde.

"Ik moet zeggen dat je je veel veiliger voelt in de auto met een halo", zei Russell tegen Autosport. De titanium beschermring boven de cockpit werd in 2018 verplicht gesteld, al was niet iedereen daar aanvankelijk gelukkig mee.

Russell was de halo zondag erg dankbaar. "Ik zag dat grote wiel van Giovinazzi recht op me af komen, dat was behoorlijk eng. Het was een enorme klap, maar gelukkig is het goed afgelopen."

Na een kwart van de race verloor Giovinazzi de controle over het stuur, waarna zijn Alfa Romeo hard in de muur schoot. Russell reed enkele seconden achter de Italiaan en kon een crash niet vermijden.

Russell gefrustreerd door uitvalbeurt

"Als ik naar rechts was gegaan, dan was ik tegen de auto van Antonio aangereden. Dus ik ging naar links, maar daar werd ik geraakt door zijn wiel."

Giovinazzi vertelde op de website van de Formule 1 dat hij simpelweg te hard reed. "Ik ging net iets te veel op de limiet, omdat ik binnen DRS-afstand van Vettel wilde blijven. Als je steeds op de limiet rijdt, kan dit soms gebeuren."

Net als Giovinazzi kon Russell meteen uitstappen "Ik mankeer helemaal niets, maar ben alleen gefrustreerd door mijn uitvalbeurt. Maar goed, dat hoort ook bij het racen", zei de 22-jarige Brit.

Het was de tweede uitvalbeurt van Russell dit seizoen. Williams is als enige team nog puntloos.