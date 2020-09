Lewis Hamilton genoot zondag van zijn overtuigende zege bij de Grand Prix van België. De coureur van Mercedes boekte zijn vijfde overwinning van het seizoen en de 89e in zijn carrière.

Op Spa-Francorchamps boekte Mercedes de vijftigste één-twee sinds het team in 2010 terugkeerde in de Formule 1. "Alweer een Mercedes die wint, het is misschien niet wat iedereen graag wil zien", zei Hamilton kort na de race. "Maar we hebben gewoon een geweldige mentaliteit en werken keihard."

"Zo direct ga ik meteen naar de kamer van de engineers, om te bedenken hoe we de volgende race kunnen gaan winnen. Door die houding blijven we maar winnen."

Met zijn 89e zege komt Hamilton in de buurt van het record van Michael Schumacher. De Duitse legende boekte 91 overwinningen in zijn carrière.

"Het is bizar om te beseffen dat ik 35 ben en bijna 36 word, en me beter voel dan ooit", zei de Brit, die in januari jarig is.

Uitslag GP België 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Verstappen (Red Bull) 15 punten

4. Ricciardo (Renault) 12 punten +1

5. Ocon (Renault) 10 punten

6. Albon (Red Bull) 8 punten

7. Norris (McLaren) 6 punten

8. Gasly (AlphaTauri) 4 punten

9. Stroll (Racing Point) 2 punten

10. Pérez (Racing Point) 1 punt

Hamilton vreesde voor Silverstone-scenario

Hoewel hij van start tot finish de leiding had en geen moment werd aangevallen door teamgenoot Valtteri Bottas, sprak Hamilton van "niet de makkelijkste race ooit".

"Na een blokkerend wiel in bocht 5 voelde ik veel vibratie", blikte de winnaar terug. Hamilton vreesde ook de slijtage aan zijn banden.

"Ik maakte me zorgen voor een herhaling van het scenario op Silverstone", doelde hij op de race waar hij met een lekke band in de laatste ronde naar de winst reed. "Gelukkig bleef er nu genoeg rubber over."

In de WK-stand staat Hamilton inmiddels 47 punten voor op Verstappen en 50 op Bottas.