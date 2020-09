Max Verstappen verveelde zich zondag behoorlijk tijdens de Grand Prix van België. Meer dan een derde plek achter de twee auto's van Mercedes zat er niet in voor de Limburger.

"Het was erg saai", zei Verstappen in een eerste reactie na de race. "Er was eigenlijk niets wat ik daaraan kon doen. De banden sleten erg snel en ik kon daardoor mijn tempo niet vasthouden."

Verstappen eindigde op Spa-Francorchamps zeven seconden achter Valtteri Bottas, die op zijn beurt acht tellen toegaf op winnaar Lewis Hamilton.

"Ik kon ze niet echt bijhouden", vertelde de coureur van Red Bull Racing. "Het was vandaag niet echt genieten."

Verstappen leek even aan te kunnen vallen

Het enige moment van opschudding in België was een crash van Antonio Giovinazzi en George Russell, waardoor de safetycar de baan op moest. Toen die weer verdween, leek Verstappen even de tweede plek van Bottas aan te kunnen gaan vallen.

"Ik probeerde wat druk op Valtteri te zetten, maar toen werd hem verteld om te versnellen. Dat tempo kon ik niet volhouden", blikte de Nederlander terug.

Verstappen stond voor de zesde keer op rij op het podium, waarmee hij zijn persoonlijk beste serie evenaarde. "Dit was niet de podiumplek waar ik de meeste voldoening uit haal", vertelde de 22-jarige coureur.

"Op het einde waren mijn banden er bijna aan, ik heb geen risico meer genomen en de punten binnengehaald. Dit was een goed weekend voor Mercedes, ik heb het maximale eruit gehaald en probeer het volgende week in Monza gewoon opnieuw."