Max Verstappen heeft zondag met een derde plaats in de Grand Prix van België opnieuw een podiumplek veroverd. Lewis Hamilton won de race op Spa-Francorchamps en breidt zijn voorsprong in de WK-stand verder uit.

Hamilton leidde de race van start tot finish en boekte alweer de 89e zege uit zijn carrière. Het record van Michael Schumacher, die 91 GP's won, komt in zicht voor de 35-jarige Brit.

Verstappen pakte net als Hamilton de zesde podiumplek op rij dit seizoen. Eén keer eerder zette de Limburger zo'n lange serie neer: van eind 2018 tot begin 2019. De coureur van Red Bull Racing reed zondag constant enkele secondes achter Valtteri Bottas, maar kreeg nooit echt zicht op de tweede plek van de Fin.

Het was een race met weinig hoogtepunten, waarin de één-twee van Mercedes geen moment in gevaar kwam. Een zware crash van Antonio Giovinazzi en George Russell zorgde wel voor enige opschudding.

In de WK-stand heeft Hamilton nu 47 punten voorsprong op Verstappen en 50 op Bottas. De komende twee weken wordt er in Italië geracet, achtereenvolgens in Monza en Mugello.

Uitslag GP België 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Verstappen (Red Bull) 15 punten

4. Ricciardo (Renault) 12 punten +1

5. Ocon (Renault) 10 punten

6. Albon (Red Bull) 8 punten

7. Norris (McLaren) 6 punten

8. Gasly (AlphaTauri) 4 punten

9. Stroll (Racing Point) 2 punten

10. Pérez (Racing Point) 1 punt

Verstappen in eerste bochten wiel aan wiel met Ricciardo

Kort voor de start werd duidelijk dat Carlos Sainz niet kon deelnemen. De Spanjaard, die op de zevende startplek stond, had een probleem aan de uitlaat van zijn McLaren.

Toen de lichten op groen gingen, behield Hamilton vanaf pole de leiding, voor teamgenoot Bottas. Verstappen reed enkele bochten wiel aan wiel met Daniel Ricciardo en sloeg de aanval van de Renault-coureur af.

Daarna werd het al snel een eenzame race voor Verstappen, die minder snelheid had dan de twee auto's van Mercedes en Ricciardo in zijn achteruitkijkspiegels steeds kleiner zag worden.

Safetycar na zware crash Giovinazzi en Russell

Na een kwart van de race verloor Antonio Giovinazzi de controle over het stuur van zijn Alfa Romeo en knalde hij hard de bandenstapel in. George Russel kon een losgeslagen wiel van de Italiaan niet ontwijken en schoof eveneens hard van de baan.

Er lag enorm veel puinhoop op het circuit, waardoor de safetycar de baan op moest. Bijna het hele veld maakte een eerste pitstop, waarbij Verstappen er net niet in slaagde om Bottas in de pitstraat te passeren.

Nadat het circuit weer was vrijgegeven, zag Verstappen het gat met Hamilton en Bottas langzaam groeien. De regen, die eerder deze week voorspeld, was bleef uit in de Ardennen, waardoor de top drie met een lange stint van 33 rondes op de harde banden naar de finish moest rijden.

Beide Mercedes-coureurs slaagden erin om de bandenslijtage goed te managen, waardoor een spannende slotfase uitbleef en het Duitse team voor de zesde keer in zeven races dit jaar wist te winnen.