Carlos Sainz kan zondag niet deelnemen aan de Grand Prix van België. De coureur van McLaren had zich als zevende gekwalificeerd.

Sainz heeft een probleem met de uitlaat van zijn auto, liet zijn team McLaren een half uur voor de start weten. Terwijl de auto's naar de grid reden, was er rook te zien bij de wagen van de Spanjaard.

De McLaren werd nog naar de pitstraat geduwd, maar daar bleek al snel dat Sainz niet van start kan gaan.

In de voorgaande zes Grands Prix wist Sainz steeds te finishen. Dat deed hij vier keer in de punten, waardoor hij negende staat in de WK-stand.

De race op Spa-Francorchamps begint om 15.10 uur en is te volgen in dit liveblog.