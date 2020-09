De kans op regen speelt altijd een rol in de Grand Prix van België en dat is ook in 2020 niet anders. Volgens het Belgische KMI is er een zeer reële kans op nat weer boven Spa-Francorchamps na 15.00 uur. Maar hoeveel water is goed voor Max Verstappen?

De Limburger was zaterdag duidelijk na de kwalificatie: hij hoopt op wisselende omstandigheden, daarbij refererend aan zijn zege op Hockenheim in 2019. Toen waren meerdere pitstops nodig om te wisselen tussen regen- en droogweerbanden.

Zijn teamgenoot Alexander Albon, die achter de als derde gekwalificeerde Verstappen een voor zijn doen goede vijfde startplaats inneemt, gaf voor de camera van Ziggo Sport toe dat de Red Bulls zijn afgesteld met dit scenario in het achterhoofd.

De teams moeten voor aanvang van de kwalificatie bepalen met welke afstelling ze in de race willen rijden. Door de parc férme-regels mag er tussen de kwalificatie en de wedstrijd nauwelijks meer wat aan de auto's worden veranderd.

Qua aerodynamica mag alleen de voorvleugel worden versteld. Het heeft alleen geen zin om die steil omhoog te zetten voor zo veel mogelijk neerwaartse kracht, als er achterop een minuscule vleugel zit. Dat zou de auto zo instabiel maken dat zwaar overstuur en daarmee spins of crashes onvermijdelijk zijn. De speelruimte is beperkt. Tenminste, er mag heus van alles worden aangepast, maar dan moet de coureur uit de pitsstraat starten.

Verstappen rijdt met een 'low drag'-achtervleugel

Red Bull heeft net als alle teams zonder Mercedes-motor gekozen voor een 'low drag'-achtervleugel. Die moet zo veel mogelijk neerwaartse kracht opwekken zonder te veel luchtweerstand te geven. Het volgasgedeelte tussen bocht 1 (La Source) en bocht 5 (Les Combes) is 1,8 kilometer lang. En ook tussen bocht 15 (Stavelot) en 18 (Bus stop-chicane) gaat alles voluit.

Topsnelheid is belangrijk op Spa. Als je als team dan niet de sterkste motor van het veld hebt, moet er een compromis gevonden worden in de afstelling.

Mercedes heeft die sterkste motor wél en hoeft dus minder neerwaartse kracht in te leveren voor een acceptabele topsnelheid. Lewis Hamilton rijdt dus met 'meer vleugel'. Hij was dan ook niet het snelste in de 'speed trap', maar ging in zijn ronde naar poleposition wel als een raket door de bochtige tweede sector.

Dat Verstappen desondanks aardig kon aanhaken bij Valtteri Bottas in de tweede Mercedes zegt iets over de vorderingen die Red Bull maakt met de RB16 en uiteraard ook iets over de kwaliteiten van de Nederlander. Hamilton was echter buiten bereik.

Of dat in de race ook zo zal zijn, is van veel factoren afhankelijk. Bij een kletsnatte regenrace komt de vleugelafstelling van de Mercedes Verstappen nogmaals plagen. Die auto produceert nu hoe dan ook meer neerwaartse kracht dan de Red Bull, wat Hamilton en Bottas op kletsnat asfalt goed zal bevallen. Zeker wereldkampioen Hamilton heeft dan de capaciteiten om simpelweg aan de horizon te verdwijnen.

De verschillen in vleugelafstelling tussen de auto's van Verstappen en Hamilton

Op een droge baan wordt de start cruciaal

Ook op een droge baan is het twijfelachtig of Verstappen de Mercedessen echt partij kan bieden. Zijn 'racepace' deed niet heel veel onder voor van die van Hamilton en Bottas, maar dat was op vrijdag en we hebben vaker gezien dat Mercedes stappen door het weekend zet die de concurrentie niet kan zetten. Als Hamilton een incidentloze stint op de harde band kan neerzetten, is het onwaarschijnlijk dat Verstappen daaraan kan tippen. Tenzij hij Bottas of zelfs Hamilton al snel te grazen kan nemen.

De start wordt daarbij dus cruciaal. Zeker de run naar bocht 5, door Eau Rouge en Radillion. De afgelopen jaren werd al duidelijk dat de van pole vertrokken coureur een paar concurrenten in zijn kielzog mee kan trekken die een poging wagen in Les Combes. Dan moet er zelfs rekening worden gehouden met de Renaults, die net als Albon op de snellere rode band starten en steeds bovenaan de lijst met topsnelheden te vinden zijn. Verstappen, Hamilton en Bottas vertrekken op de mediumbanden.

Mocht Verstappen niet van deze situatie kunnen profiteren, dan komen we terug bij zijn wens van na de kwalificatie: wisselende omstandigheden. Daar is de 'een beetje op regen afgestelde' Red Bull zondag voor bedoeld. Liefst met zo veel mogelijk chaos en safetycars. In dat scenario kan het Wilhelmus alvast worden klaargezet.

De Grand Prix van België start om 15.10 uur.