Charles Leclerc en Sebastian Vettel zijn niet verrast door hun slechte notering in de kwalificatie van de Grand Prix van België. De coureurs van Ferrari starten zondag in de race op Spa-Francorchamps vanaf de dertiende en veertiende plaats.

"Dit is de realiteit", zegt een zichtbaar balende Vettel na de dramatische kwalificatie tegen Sky Sports. "Dit is waartoe de auto in staat is op dit circuit. We hebben er alles aan gedaan en vannacht is er veel werk verricht om de auto beter te maken. Dat is voor een deel gelukt, maar we staan natuurlijk niet waar we willen staan. Dit is alleen niet de eerste kwalificatie of race waarin dit het geval is."

De dertiende en veertiende plaats voor Leclerc en Vettel betekenden de slechtste kwalificatie van dit seizoen voor het geplaagde Ferrari. De Italiaanse renstal ligt al langer onder vuur, omdat het iconische team dit jaar niet in de buurt komt van topteams Mercedes en Red Bull Racing.

"We doen ons best", benadrukte viervoudig wereldkampioen Vettel, die Ferrari na dit seizoen gaat verlaten. "Dit is de auto die we hebben, die kennen we al het hele seizoen. Het resultaat van vandaag is geen verrassing."

Of Vettel nog wel plezier heeft in racen? "Het is mijn werk en ik houd nog steeds van racen. De dertiende plaats is natuurlijk niet zo spannend als poleposition. Maar we hebben van alles geprobeerd. Vanochtend leek het er niet op dat we Q2 zouden bereiken. Dat hebben we met beide auto's gedaan. Dat is geen succes te noemen, maar dat is alles wat we konden doen en dat is waar we staan."

Sebastian Vettel strandde op een veertiende plaats in de kwalificatie van de Grand Prix van België. (Foto: Pro Shots)

Leclerc: 'Dit is een grote stap achteruit'

Ook Leclerc was radeloos nadat hij in het tweede deel van de kwalificatie strandde. "Het is moeilijk om hier een verklaring voor te vinden", zei de Fransman. "Het is een grote stap achteruit ten opzichte van de rest. We moeten het probleem zien te vinden en oplossen."

"Het is geen goede dag, maar het is niet anders", vervolgt hij. "We moeten hard blijven werken en iedereen in het team moet positief zien te blijven, ook al is dat lastig in tijden als deze. Ik snap ook dat de fans teleurgesteld zijn, dat is begrijpelijk. We zullen morgen ons best doen, maar we kunnen geen wonderen verwachten."

Ook teambaas Mattia Binotto was diep teleurgesteld. "We zitten in een moeilijke situatie en zijn niet gelukkig. Niemand is dat. De coureurs reden zonder vertrouwen. We hebben ervoor gekozen om met meer downforce te rijden, waarbij we rekening houden met een mogelijke regenrace morgen. De teleurstelling is groot, maar we geven niet op."

De race op Spa begint zondag om 15.10 uur.