Max Verstappen is tevreden met zijn derde plaats in de kwalificatie bij de Grand Prix van België. De coureur van Red Bull Racing kwam op Spa-Francorchamps een honderdste van een seconde tekort op nummer twee Valtteri Bottas.

"Eigenlijk liep het allemaal best wel goed", zei Verstappen na afloop van de kwalificatie bij Ziggo Sport. "Ik heb weinig te klagen. Ik ben best tevreden met een derde plek op een circuit met zo veel rechte stukken."

Verstappen baalde in zijn auto nog wel van het minimale verschil met Bottas, zo was te horen over de boordradio, omdat hij door de energievoorraad van de auto was en daardoor na de laatste bocht niet meer extra kon aanzetten.

"Maar deze energie wordt over de hele ronde afgegeven, dus het is waarschijnlijk de snelste manier om de ronde te rijden. Ik ben in ieder geval erg tevreden. Het was een goede dag en we hebben genoeg mogelijkheden voor morgen", legde Verstappen uit.

Hij moest mede ruim een halve seconde toegeven op Lewis Hamilton, die de poleposition bemachtigde.

'Hoop dat het weer van invloed zal zijn'

Verstappen benadrukt dat hij zondag in de race op Spa een goede start moet hebben om de hegemonie van Mercedes te doorbreken. "We gaan het allemaal wel zien, ik maak me er niet druk om. Over het algemeen is de snelheid wel oké. Ik denk niet dat we de Mercedessen bij kunnen houden, maar ik probeer in de eerste ronde wat met Bottas."

De kans bestaat dat er regenbuien over het circuit in de Ardennen trekken. "Ik hoop dat het weer nog van invloed zal zijn", aldus Verstappen. "Als er wat regen komt, zal het nog wat lastiger worden voor iedereen en het is nog leuker ook, vooral op deze baan."

De race op Spa-Francorchamps begint zondag om 15.10 uur.