Lewis Hamilton was zaterdag emotioneel geraakt nadat hij met een perfecte ronde poleposition pakte op Spa-Francorchamps. De coureur van Mercedes was aangedaan door het overlijden van acteur Chadwick Boseman.

"Deze pole is heel belangrijk voor mij", zei de 35-jarige Brit in een eerste reactie. "Ik werd wakker met het nieuws van Chadwick, het slechtst denkbare nieuws. Ik was er kapot van."

Boseman overleed vrijdag op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker, zo maakte zijn familie zaterdagochtend bekend. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in Black Panther, een superheldenfilm waarin voor het eerst een vrijwel geheel Afro-Amerikaanse cast te zien was.

Hamilton vierde zijn pole door staand op zijn auto de armen gekruist voor zijn borst te houden, een pose van de Black Panther.

"Het was niet gemakkelijk om te focussen op de kwalificatie. Maar ik was vastberaden om een perfecte ronde te rijden voor hem", zei Hamilton.

Uitslag kwalificatie GP België 1. Hamilton (Mercedes) 1.41,252

2. Bottas (Mrecedes) 1.41,763

3. Verstappen (Red Bull) 1.41,778

4. Ricciardo (Renault) 1.42,061

5. Albon (Red Bull) 1.42,264

6. Ocon (Renault) 1.42,396

7. Sainz (McLaren) 1.42,438

8. Pérez (Racing Point) 1.42,532

9. Stroll (Racing Point) 1.42,603

10. Norris (McLaren) 1.42,657

Hamilton tevreden met snelheid in eerste bocht

Met zijn tijd van 1.41,252 bleef de Brit alle concurrenten ruim een halve seconde voor. Het was de vijfde pole van het seizoen en de 93e in zijn carrière voor de beste kwalicatiecoureur in de geschiedenis van de Formule 1.

Hamilton maakte het verschil vooral in het middendeel van Spa-Francorchamps. "We zijn niet de sterkste in de eerste en laatste sector, maar we zijn wel heel goed in de tweede sector", vertelde hij. "In voorgaande jaren was bocht één een zwakpunt van onze auto, maar dit weekend zijn we daar ook erg goed, daar ben ik heel blij mee."

Bottas kondigt aanval op Hamilton aan

Hamilton heeft zondag teamgenoot Valtteri Bottas naast zich op de eerste startrij. De tweede startrij wordt gevormd door Max Verstappen (Red Bull) en Daniel Ricciardo (Renault).

"Ik moet morgen aanvallen als ik mijn WK-kansen levend wil houden", kondigde Bottas aan. "Het is nog niet voorbij, maar dan moet ik wel de strijd aangaan in bocht één."

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur.