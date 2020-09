Max Verstappen is zaterdag derde geworden in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Lewis Hamilton mag zondag op poleposition beginnen op Spa Francorchamps.

Behalve Hamilton was ook zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas sneller dan Verstappen. De Limburger kwam slechts 0,015 tekort op Bottas. Hij dook in zijn laatste ronde onder de tijd van Renault-coureur Daniel Ricciardo, die zondag wel op de tweede startrij staat.

Voor Hamilton is het zijn vijfde pole in de zevende Grand Prix van het jaar. De 35-jarige Brit staat in zijn hele carrière op 93 poles, waarmee hij recordhouder is.

Hamilton was op Spa-Francorchamps met 1.41,252 een klasse apart. De zesvoudig wereldkampioen was ruim een halve seconde sneller dan alle andere coureurs.

Uitslag kwalificatie GP België 1. Hamilton (Mercedes) 1.41,252

2. Bottas (Mrecedes) 1.41,763

3. Verstappen (Red Bull) 1.41,778

4. Ricciardo (Renault) 1.42,061

5. Albon (Red Bull) 1.42,264

6. Ocon (Renault) 1.42,396

7. Sainz (McLaren) 1.42,438

8. Pérez (Racing Point) 1.42,532

9. Stroll (Racing Point) 1.42,603

10. Norris (McLaren) 1.42,657

Ferrari komt niet verder dan Q2

Ferrari, dat het hele weekend al trage tijden rijdt, haalde met pijn en moeite Q2. Leclerc ging als vijftiende en laatste door en Vettel reed de dertiende tijd in Q1.

In Q2 konden Leclerc (dertiende) en Vettel (veertiende) zich niet bij de beste tien scharen. De coureurs van Mercedes, Red Bull, Racing Point, Renault en McLaren deden dat wel.

De Grand Prix van België gaat zondag om 15.10 uur van start. Er wordt rond die tijd rekening gehouden met neerslag in de Ardennen.