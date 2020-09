Bij de Grand Prix van Toscane zijn over twee weken maximaal 3.000 toeschouwers welkom, zo is zaterdag besloten door de betreffende regio. Het wordt de eerste Formule 1-race sinds de coronapauze waarbij publiek welkom is.

Op zowel de vrijdag, zaterdag als zondag van het raceweekend in Italië is ruimte voor 3.000 fans, die worden verdeeld over drie tribunedelen. Het plan moet alleen nog worden ondertekend door de voorzitter van de regio.

Er zullen veel maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van mondkapjes en speciale parkeerplaatsen, het meten van lichaamstemperatuur en het naleven van de afstandsregels.

De Grand Prix van Toscane wordt na races in Oostenrijk (twee), Hongarije, Groot-Brittannië (twee), Spanje, België en Monza de negende van het door de coronapandemie overhoop gegooide Formule 1-seizoen.

Het Mugello-circuit wordt vaak gebruikt door Ferrari om te testen, maar was nog nooit onderdeel van de Formule 1-kalender. De baan is de laatste jaren wel steevast een halte in de MotoGP.

Momenteel zijn de coureurs in België, waar zondag de zevende Grand Prix van het seizoen op het programma staat. Op het circuit van Spa-Francorchamps zijn de tribunes nog leeg.