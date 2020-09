Max Verstappen vindt zichzelf ondanks zijn snelste tijd in de tweede training op Spa-Francorchamps geen favoriet voor de zege bij de Grand Prix van België. De 22-jarige coureur van Red Bull Racing denkt dat hij ook in de Ardennen niet in de buurt kan komen van Mercedes.

"Volgens mij hadden ze namelijk wat problemen met de balans", verwijst Verstappen in gesprek met Sky Sports naar de derde plaats van Lewis Hamilton en de zesde stek van Valtteri Bottas. In de eerste training waren de Mercedessen nog de snelste auto's op de baan.

"Mercedes zal die balansproblemen zaterdag ook wel opgelost hebben", aldus Verstappen, die zaterdag geen poleposition verwacht. "Ik denk niet dat wij daar om kunnen meedoen. Het zou al mooi zijn als we er wat dichter op staan."

Verstappen heeft een goed gevoel over de RB16. "Het ging vandaag over het algemeen prima en de auto voelt goed. Er is nog wel wat werk aan te doen, maar dat is er altijd. Perfect is het nooit. Je zoekt altijd naar meer."

Verstappen staat tweede in het WK-klassement en mag nog altijd hopen op de wereldtitel. De Limburger staat 37 punten achter koploper Lewis Hamilton. Er zijn nog elf races te verrijden in de Formule 1.