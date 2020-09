Max Verstappen heeft vrijdag de snelste tijd neergezet in de tweede training voor de Grand Prix van België. Achter de coureur van Red Bull zette Daniel Ricciardo verrassend de tweede tijd neer.

Verstappen noteerde met 1.43,744 de snelste tijd van het weekend tot dusver. Ricciardo en Lewis Hamilton gaven minder dan een tiende toe op de Limburger. Het verschil tussen de eerste elf coureurs was minder dan een seconde.

Voor Ricciardo eindigde de training toch in mineur. De Australiër kreeg in de laatste twintig minuten te maken met een technisch mankement aan zijn Renault en kon niet meer in actie komen.

Eerder op de dag klokte Verstappen nog de derde tijd in de eerste training. Hij gaf toen minder dan een tiende van een seconde toe op de twee coureurs van Mercedes.

Ferrari kent opnieuw moeizame training

Verstappens teamgenoot Alexander Albon klokte in de middagtraining de vierde tijd. Hij bleef onder anderen Mercedes-coureur Valtteri Bottas (zesde) nipt voor. De Fin vloog twee keer kort van de baan. Alle coureurs reden hun snelste ronde op de zachte band.

De drie teams met een Ferrari-motor kenden een moeizaam begin van het raceweekend op Spa-Francorchamps. Charles Leclerc (vijftiende) en Sebastian Vettel (zeventiende) bleven steken in de achterhoede.

De twee coureurs van Haas kwamen niet verder dan circa tien rondes. Romain Grosjean en Kevin Magnussen moesten tijdens de eerste training al een motorwissel toepassen en konden toen helemaal geen tijd noteren. Ook Alfa Romeo, het derde team met Ferrari-motoren, bleef ver verwijderd van de top tien.