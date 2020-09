De tweede Formule 1-race van dit jaar in Bahrein wordt op een extreem kort circuit verreden. De alternatieve lay-out bij de Grand Prix van Sakhir, zoals de race officieel heet, leidt er zeer waarschijnlijk toe dat er rondetijden van ruim onder de minuut worden gereden.

De baan bij het raceweekend van 4 tot en met 6 december is slechts 3,5 kilometer lang, doordat het middengedeelte wordt weggelaten. Er worden 87 rondes gereden om aan de minimale raceafstand van 305 kilometer te komen.

De enige Formule 1-coureur die ooit een rondetijd onder de minuut klokte is Niki Lauda, die in 1974 namens Ferrari pole pakte op het circuit van Dijon-Prenois in een tijd van 58,79. Op het circuit in Bahrein worden rondetijden van onder de 55 seconden verwacht.

Bij het Bahrain International Circuit zijn drie verschillende lay-outs mogelijk. Het is voor de eerste keer sinds 2010 dat er in het land in het Midden-Oosten op een alternatieve baan gereden wordt. De meestgebruikte variant is 5,4 kilometer lang.

De Formule 1 besloot dinsdag om vier races aan de kalender van dit jaar toe te voegen, waaronder twee Grands Prix in Bahrein. De eerste van die twee races is op 29 november en wordt op het gebruikelijke circuit verreden.

Momenteel bereiden de coureurs zich in België voor op de zevende van in totaal zeventien races. Op het circuit van Spa-Francorchamps ging de overwinning vorig jaar naar Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Het profiel van de alternatieve baan in Bahrein. (Beeld: Formule 1)