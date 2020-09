Charles Leclerc gaat er niet van uit dat hij zondag bij de Grand Prix van België opnieuw een gooi naar de overwinning kan doen. De Ferrari-rijder pakte vorig jaar op Spa-Francorchamps zijn eerste zege als Formule 1-coureur.

"Ik denk niet dat we eenzelfde race als vorig jaar moeten verwachten, het zal een stuk moeilijker worden. Maar dat wisten we eigenlijk al, gezien onze prestaties dit jaar", zegt Leclerc in een vooruitblik tegen onder meer Motorsport.com.

"Het is altijd moeilijk om vooraf te zeggen hoe we het zullen gaan doen. Ik ga zoveel mogelijk geven om zo hoog mogelijk te eindigen. Ik hou van dit circuit, dus laten we zien wat ik kan uitrichten."

Leclerc en Ferrari stonden er vorig jaar om deze tijd een stuk beter voor. De Monegask veroverde poleposition op het circuit van Spa nadat hij in de eerste twee vrije trainingen al de snelste was en pakte de overwinning, net als een week later in Italië.

Toch ziet de 22-jarige Leclerc wat kansen voor Ferrari op Spa. "Ik denk dat we het vooral in de eerste en derde sector moeilijk zullen hebben, maar in de tweede sector kunnen we snel zijn. Hopelijk kunnen we daar wat tijd winnen op de concurrentie."

De eerste vrije training op het circuit in de Ardennen begint vrijdag om 11.00 uur, gevolgd door de tweede oefensessie om 15.00 uur.