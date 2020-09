Lewis Hamilton denkt dat de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 dit seizoen nog lang niet beslist is. De leider in de WK-stand ziet Max Verstappen nog altijd als een geduchte concurrent.

Hamilton won tot dusver vier van de zes races en heeft met 132 punten een ruime voorsprong op Verstappen (95), die bij de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan op het hoogste treetje stond. Het grote verschil komt voornamelijk door de uitvalbeurt van de Nederlander bij de openingsrace in Oostenrijk.

"Als je dat moment wegdenkt, staan we qua punten heel dicht bij elkaar", zegt de Mercedes-coureur tegen de BBC in een vooruitblik op de Grand Prix van België van komend weekend. "Red Bull heeft een aantal hele goede resultaten geboekt."

"In de kwalificaties zijn wij misschien in het voordeel, maar in races ligt het veel dichter bij elkaar. We zijn nog niet eens halverwege het seizoen, dus natuurlijk hou ik Red Bull in de gaten. Ze zijn absoluut nog steeds in de race om de wereldtitel, dus we moeten op de top van ons kunnen blijven presteren."

Lewis Hamilton is drievoudig winnaar van de Grand Prix van België. (Foto: Pro Shots)

'Niet overwogen race te boycotten'

Hamilton kijkt vanuit België ook met buitengewone belangstelling naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar wedstrijden in onder meer de NBA, MLS en MLB door spelers worden geboycot uit protest tegen de gewelddadige arrestatie van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.

Zelf heeft de zesvoudig wereldkampioen niet overwogen dit weekend uit protest aan de kant te blijven staan. Hamilton liet zich eerder dit jaar stevig uit over de dood van George Floyd, die in de VS door politiegeweld om het leven kwam.

"Het is geweldig om te zien wat de sporters in de Verenigde Staten doen en hoeveel steun ze krijgen. Al blijft het jammer dat dit nodig is om een reactie uit te lokken."

"Ik zie niet in hoe het enig effect zal hebben als ik besluit niet te gaan racen. Maar ik ga zeker praten met de verantwoordelijken binnen de Formule 1 om te kijken hoe we nog meer kunnen doen om het bewustzijn te vergroten."