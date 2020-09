Max Verstappen denkt dat hij komend weekend bij de Grand Prix van België normaal gesproken tekortkomt voor de overwinning. Volgens de Nederlander moet alles meezitten om Mercedes te kunnen verslaan.

"Natuurlijk ben ik hier niet om tweede of derde te worden, ik wil vechten voor het kampioenschap", zei Verstappen donderdag tijdens de persconferentie in Spa. "Maar we kunnen niets anders doen dan de huidige situatie accepteren."

"Ik ga hier geen sprookjes vertellen. Als je naar de pure snelheid kijkt, zijn we momenteel te traag en moeten we hopen op een offday van Mercedes of een beetje geluk om te kunnen winnen. We hebben dus nog veel werk te doen."

Verstappen geeft toe dat Mercedes een uitstekende winter achter de rug heeft en dat Red Bull daardoor enigszins achter de feiten aanloopt. "We proberen gewoon ons best te doen en zullen dan wel zien wat de rest van het seizoen gaat brengen. We blijven vechten en grijpen elke kans aan die we krijgen."

'Maximale uit onze mogelijkheden gehaald'

Hoewel Red Bull het qua snelheid moet afleggen tegen Mercedes, staat Verstappen in de WK-stand tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in op de tweede plaats. Volgens de 22-jarige Nederlander, vorige maand op Silverstone de winnaar van de Grand Prix rond het zeventigjarige bestaan van de Formule 1, is dat beter dan eigenlijk verwacht zou mogen worden.

"Normaal gesproken zouden ze allebei voor me moeten staan in het kampioenschap. Natuurlijk is Valtteri een keer buiten de punten gevallen, maar zelf heb ik een uitvalbeurt achter mijn naam."

"Met een paar tweede plaatsen in races waar Mercedes meer snelheid had, hebben we absoluut het maximale uit onze mogelijkheden gehaald. Dus daar ben ik heel tevreden mee."

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur. Eerst worden vrijdag en zaterdag nog de vrije trainingen en de kwalificatie afgewerkt. Voor Verstappen is de derde plaats in 2018 zijn beste prestatie op het circuit van Spa-Francorchamps.