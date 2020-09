De Formule 1, Formule 2 en Formule 3 staan dit weekend tijdens de Grand Prix van België uitgebreid stil bij de dood van Anthoine Hubert. De Formule 2-coureur overleed vorig jaar na een ongeluk op het circuit Spa-Francorchamps.

Alle auto's in de drie raceklassen zullen komend weekend te zien zijn met een speciaal logo met daarop 'AH19', de initialen en het racenummer van Hubert.

Ook zal er een minuut stilte worden gehouden voorafgaand aan de race van zaterdag in de Formule 2 en van zondag in de Formule 1. Het nummer 19 zal tevens nooit meer gebruikt worden in de Formule 2, zo is besloten.

De Formule 1 en de Formule 3 hielden vorig jaar ook een minuut stilte op de dag na de crash van Hubert. De sprintrace van de Formule 2 werd vanwege de tragische gebeurtenissen afgelast.

Zo zag de minuut stilte op Spa-Francorchamps er vorig jaar uit. (Foto: Getty Images)

Hubert overleed na zware crash met Correa

Hubert kwam vorig jaar op 23-jarige leeftijd om het leven bij een zware crash tijdens de hoofdrace van de Formule 2. Hij raakte in de tweede ronde van de baan in het snelle Raidillon-gedeelte van het Belgische circuit.

De Amerikaan Juan Manuel Correa raakte de auto van de Fransman vervolgens op hoge snelheid vol in de zijkant. Hubert werd nog naar een ziekenhuis overgebracht, maar daar konden artsen niets meer voor hem betekenen.

Correa brak bij het ongeluk beide benen en raakte geblesseerd aan zijn rug. Hij lag een tijdje in kritieke toestand in het ziekenhuis en werd na drie weken uit zijn kunstmatige coma gehaald.