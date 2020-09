Helmut Marko heeft het opgenomen voor Alexander Albon. De topadviseur van Red Bull Racing vindt niet dat de Britse Thai zo slecht racet als sommigen doen voorkomen.

De 24-jarige Albon rijdt dit Formule 1-seizoen in de schaduw van zijn teamgenoot Max Verstappen, die als enige in de buurt kan blijven van de Mercedessen, en bezet in de WK-stand de zesde plaats.

"De prestaties van Albon zien er slechter uit dan ze in werkelijkheid zijn. In Barcelona zijn we te ver gegaan met de afstelling om hem een auto te geven met een stabiele achterkant", onderbouwt Marko zijn mening donderdag in gesprek met Motorsport.com.

"Het maakte niet uit op welke banden we hem lieten rijden: na acht ronden vlogen de temperaturen door het dak. Hij gleed maar wat over de baan. Zijn kwalificatie was beter."

Marko stipt ook aan dat Albon in beide races op Silverstone erg sterk reed. "Daar was hij tijdens de tweede stint de snelste man op de baan. Hij was sneller dan Verstappen. Hij heeft het bewezen op de Red Bull Ring. Als hij zijn ritme kan vinden, is hij zeker snel."

De Formule 1-coureurs zijn komend weekend in België toe aan de zevende race van 2020. Vorig seizoen haalde Verstappen de finish niet op Spa-Francorchamps en eindigde Albon als vijfde.