De Formule 1-coureurs zijn zondag op het circuit van Spa-Francorchamps toe aan de zevende race van het seizoen. Kan Max Verstappen een bedreiging vormen voor de Mercedes-coureurs? Coureur Giedo van der Garde beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van België.

Anderhalve week geleden heb jij in het World Endurance Championship geracet op Spa. Het lijkt erop dat de omstandigheden van toen - wisselvallig, regenachtig weer - ook dit weekend van kracht gaan zijn. Jij kent Spa natuurlijk op je duimpje, maar waren er ondanks dat nog dingen die jou verrasten tijdens die race in deze lastige omstandigheden?

"Het viel me op dat er al snel een behoorlijke laag water op het asfalt ligt. De hoeveelheid spray die dat met zich mee brengt is heel fors en het zicht is daardoor erg beperkt. Ook gaat de auto al snel aquaplanen."

"Tegelijkertijd is de baan ook weer in een mum van tijd droog als het is gestopt met regenen. Er ontstaat al snel een droge racelijn. Spa-Francorchamps is een lang circuit waar de omstandigheden lastig in te schatten zijn: in de ene bocht kan het regenen terwijl het een bocht later droog is."

Giedo van der Garde in actie op een nat Spa-Francorchamps tijdens een race in het World Endurance Championship. (Foto: Pro Shots)

Ervan uitgaande dat het inderdaad gaat regenen dit weekend, welke teams en coureurs komen dan bovendrijven?

"Als het nat is, gaan we een tweestrijd zien tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Die twee coureurs steken er met kop en schouders bovenuit dit seizoen. Een regenrace zou ook in het voordeel moeten zijn van de Ferrari-coureurs, die op die manier hun gebrek aan motorvermogen kunnen compenseren."

Max Verstappen namens Red Bull in België 2016 - Elfde

2017 - DNF

2018 - Derde

2019 - DNF

En als het droog blijft? Moeten de Nederlandse fans dan vrezen voor een walkover van Mercedes?

"Spa-Francorchamps is een powercircuit, waar motorvermogen heel belangrijk is. Mercedes heeft het op dat gebied ook dit seizoen uitstekend voor elkaar. Op een droge baan zal het lastig worden voor Verstappen om Hamilton en Valtteri Bottas bij te houden."

"Aan de andere kant kent Verstappen Spa wel erg goed. Hij heeft er veel geracet en het is een van zijn favoriete circuits. Het is een baan waar een coureur echt het verschil kan maken. Dat spreekt zeker in zijn voordeel."

Lewis Hamilton trotseert Eau Rouge tijdens de Grand Prix van België in 2019. (Foto: Getty Images)

Er zijn deze week weer drie nieuwe Grands Prix aangekondigd waardoor er nu in totaal zeventien races op de kalender staan. Is dat met het oog op de titelstrijd een voordeel voor Verstappen?

"Een langer Formule 1-seizoen is absoluut in het voordeel van Verstappen. Wat mij betreft is hij ook nog zeker niet kansloos voor de titelstrijd. We hebben pas zes races gehad en er komen nog elf Grands Prix aan. Als Lewis één keer uitvalt, doet Max weer helemaal mee."

"Natuurlijk, als Lewis niet uitvalt dan wordt het lastig. Maar Mercedes en Hamilton hebben dit jaar al aangetoond dat ze soms kwetsbaar zijn. Als rijder zijnde moet Max op zijn best blijven presteren en hopen dat er iets met Hamilton gebeurt."

De stand in het WK Formule 1 1. Lewis Hamilton - Mercedes - 132

2. Max Verstappen - Red Bull - 95

3. Valtteri Bottas - Mercedes - 89

4. Charles Leclerc - Ferrari - 45

5. Lance Stroll - Racing Point - 40

Tot slot: de prestaties van Sebastian Vettel liggen in de afgelopen races onder een vergrootglas. Zie jij het nog goed komen tussen hem en Ferrari dit seizoen?

"Het is een kwestie van het seizoen uitzitten geworden. Ik denk niet dat Ferrari al voor het eind van het jaar afscheid van hem zal nemen. Die jongen is een viervoudig wereldkampioen, die kunnen ze er niet zomaar uitgooien."

"Als je nu zo aan het rijden bent en je krijgt zoveel gezeik over je heen, dan zou het me niet verbazen als Vettel aan het eind van dit seizoen stopt. Aan de andere kant is hij met zijn 33 jaar nog relatief jong en kan hij nog best een aantal jaar mee. En bij vlagen toont Vettel aan dat hij nog steeds erg goed is. Ik hoop voor hem dat hij snel zijn vertrouwen kan terugvinden."

Starttijden GP België Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur