Circuit Zandvoort heeft officieel de Grade One-licentie binnen, de benodigde licentie om een Grand Prix Formule 1 te organiseren. Het circuit in de badplaats maakte woensdag met CM.com een nieuwe naamgever bekend.

Op het duinencircuit werd naast de bekendmaking van de titelsponsor ook een presentatie gehouden over de laatste verbouwingen aan het complex, dat met de Grade One-licentie races van het hoogste niveau mag organiseren. Tijdens de coronacrisis konden de werkzaamheden aan het circuit grotendeels worden uitgevoerd.

"In die tijd is dus veel gebeurd. We hebben de pitboxen ruimer gemaakt, zodat de Formule 1-teams de ruimte hebben", vertelde Jan Lammers, directeur van de Nederlandse Grand Prix. "Er is nu voldoende capaciteit. Die teams nemen zelf hun hele inrichting mee, dus we hoeven het verder niet echt aan te kleden."

Daarnaast is de racecontrol in de wedstrijdtoren verbouwd. Daarvandaan kan de wedstrijdleiding via tal van schermen volgen wat er op de baan gebeurt. "Alles is aangepast aan deze tijd", aldus Lammers.

Datzelfde geldt voor de medische faciliteiten op het circuit, de hekken, de bandenstapels, de vangrails en de infrastructuur op en rondom de baan. Ook het dak van de hoofdtribune is vernieuwd. "En dat heeft vandaag meteen een goede test gehad met de storm", lachte Lammers.

"We zijn helemaal up-to-date en daarom hebben we van de FIA nu de zogenaamde Grade One-licentie gekregen", zei de Grand Prix-directeur trots. De autosportbond heeft het circuit op 7 juli definitief goedgekeurd voor races op het hoogste niveau.

Robert van Overdijk, de directeur van Circuit Zandvoort, legde uit waarom de licentie van de FIA later kwam dan de oorspronkelijke datum van de eerste Grand Prix op het verbouwde circuit. "Die race ging toch niet door, dus toen was de druk eraf. Bovendien mocht het FIA-personeel niet reizen vanwege de coronacrisis. Dus die konden hier ook niet komen om te keuren."