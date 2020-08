Het Formule 1-team van Renault ziet af van het protest tegen Racing Point vanwege het kopiëren van de remkoeling van Mercedes. De renstal heeft autosportfederatie FIA dinsdag gevraagd het beroep in te trekken.

Renault had met Ferrari een beroep ingediend tegen de straf van vijftien punten in de WK-stand voor constructeurs en een geldboete van 400.000 dollar voor Racing Point. Ondanks de sancties die de FIA na de Grand Prix van Stiermarken oplegde, mocht de Britse renstal van teameigenaar Lawrence Stroll wel blijven rijden met de bewuste remkoeling.

Dat laatste leidde tot onbegrip bij Renault en Ferrari, omdat die van mening zijn dat het sterk presterende Racing Point de Mercedes van vorig jaar op illegale wijze heeft gekopieerd. Zij dienden na elke Grand Prix bij de FIA een klacht in om hun protest kracht bij te zetten. Na de laatste Grand Prix op Silverstone ontving Racing Point opnieuw een formele reprimande.

Renault laat het daar nu bij zitten, schrijft de renstal dinsdag in een verklaring. "Intensief en constructief werk met de FIA en alle belanghebbenden in de Formule 1 hebben geleid tot concrete vooruitgang in het waarborgen van de originaliteit in de sport. In de technische reglementen voor het nieuwe seizoen staan nieuwe eisen om je te kunnen inschrijven als constructeur."

"Het bereiken van deze doelstelling had onze prioriteit. De controverse rondom de start van het huidige seizoen moeten we nu achter ons laten, zodat we ons kunnen concentreren op een intens en uniek seizoen."

Sergio Pérez en Lance Stroll rijden voor Racing Point. (Foto: Pro Shots)

Racing Point in beroep om lagere straf af te dwingen

Racing Point diende op zijn beurt een protest in om juist een lichtere straf af te dwingen. Teameigenaar Stroll zei begin deze maand nog "ontzettend boos" te zijn vanwege de suggestie dat Racing Point heeft valsgespeeld. Het is niet duidelijk of het beroep doorgaat nu Renault zich terugtrekt.

De protesten gaan specifiek om het kopiëren van de remkoeling van de Mercedes van 2019. Het is in de Formule 1 toegestaan om bijvoorbeeld de motor en versnellingsbak van andere teams over te nemen, maar het ontwerp van de auto's dient door een team zelf gemaakt te worden.

Door de sterke auto van Racing Point, die ook wel 'de roze Mercedes' wordt genoemd, is het team bezig aan een goed seizoen. De renstal van coureurs Lance Stroll en Sergio Pérez pakte in de eerste vijf races 63 punten voor de WK-stand, maar door de straf van de FIA zijn dat er nu 48.