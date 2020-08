De Formule 1 heeft dinsdag vier Grands Prix toegevoegd aan de kalender van dit jaar. Het seizoen in de koningsklasse van de autosport wordt afgesloten met races in Turkije, Bahrein (twee keer) en Abu Dhabi.

De Grand Prix van Turkije is op 15 november, de Grand Prix in Bahrein (de tweede race aldaar krijgt de naam Grand Prix van Sakhir) op 29 november en 6 december en de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste van het seizoen, op 13 december.

Bahrein en Abu Dhabi stonden de afgelopen jaren ook op de kalender, maar in Turkije werd er voor het laatst geracet in 2011, toen Sebastian Vettel namens Red Bull Racing zegevierde op Istanbul Park, waar het moeilijk inhalen is.

Na de Red Bull Ring in Oostenrijk en Silverstone in Engeland is het Bahrain International Circuit in Bahrein het derde circuit waar dit seizoen twee Grands Prix worden georganiseerd. Ook Italië heeft er twee, maar dan in Monza en Scarperia e San Piero.

In totaal zeventien Grands Prix dit seizoen

Het totale aantal Grands Prix in 2020 komt met het uitbreiden van Turkije, Bahrein en Abu Dhabi op zeventien. In China, Noord- en Zuid-Amerika is er dit seizoen helemaal geen race omdat daar het risico op besmettingen met het COVID-19-virus het grootst is.

De Formule 1 denkt ook na over het toelaten van fans bij een aantal Grands Prix nog dit seizoen. Scarperia e San Piero en Portimão gaven onlangs al te kennen dat ze ervan uitgaan dat zij weer voor het eerst publiek kunnen verwelkomen.

"We kunnen bevestigen dat een aantal races open zijn voor een gelimiteerd aantal fans. We werken met de promotors aan de laatste details. Het belangrijkste blijft natuurlijk de gezondheid van alle betrokkenen in de sport."

In het huidige seizoen zijn er inmiddels zes Grands Prix verreden. Titelverdediger Lewis Hamilton gaat aan de leiding in de WK-stand met 132 punten, gevolgd door Max Verstappen (95) en Valtteri Bottas (89). Komend weekend wordt er geracet in België.