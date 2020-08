Williams is vrijdag overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Het noodlijdende Britse team verzekert zich dankzij de verkoop van een toekomst in de Formule 1.

Na een slecht financieel jaar - er werd 14 miljoen euro verlies geleden - én de coronacrisis maakte Williams eind mei, op het moment dat titelsponsor ROKiT stopte, bekend open te staan voor een overname. Dorilton Captal was een van de geïnteresseerde partijen.

Williams blijft onder zijn eigen naam racen en de fabriek blijft gevestigd in het zuidoost-Engelse Grove. "Vanaf het begin van dit proces stond voorop dat we het team weer succesvol willen laten zijn en onze mensen wilden beschermen", zegt teambaas Claire Williams in een verklaring.

"Dit is het einde van Williams als familiebedrijf, maar we weten dat het team in goede handen is. De verkoop verzekert het voortbestaan van het team, maar het belangrijkste is dat deze overname kansen op succes biedt."

Williams is een van de bekendste teams uit de Formule 1-historie. Op het palmares van de Britse renstal staan negen constructeurstitels en zeven kampioenschappen bij de coureurs. Alleen Ferrari, McLaren en Mercedes waren succesvoller.

Onder Claire Williams presteert Williams de laatste jaren echter dramatisch. Ook dit seizoen rijden coureurs George Russell en Nicholas Latifi steevast in de achterhoede.

Teambaas Claire Williams en haar vader Frank, de grondlegger van het Williams-team. (Foto: Getty Images)