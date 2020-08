De toestand van voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi is twee maanden na een ernstig ongeluk met zijn handbike voldoende verbeterd om de intensive care voor de tweede keer te mogen verlaten.

De 53-jarige Zanardi werd op 24 juli opgenomen op de intensive care van het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, nadat hij drie dagen eerder nog was ontslagen uit een ziekenhuis in Siena.

De viervoudig paralympisch kampioen onderging op 27 juli voor de derde keer een hersenoperatie, waarvan hij inmiddels goed hersteld is. "De patiënt laat flinke klinische verbeteringen zien", meldt het San Raffaele-ziekenhuis woensdag in een verklaring.

Zanardi kwam op 19 juni met zijn handbike in botsing met een vrachtwagen. De Italiaan reed vijf seizoenen in de Formule 1 (1991, 1992, 1993, 1994 en 1999). In 2001 verloor hij zijn benen bij een zware crash in Duitsland. Sindsdien legde hij zich toe op het handbiken.