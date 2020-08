De Formule 1 heeft woensdag bekendgemaakt dat alle teams akkoord zijn gegaan met het zogenoemde Concorde Agreement, een belangrijke overeenkomst die de toekomst van de sport moet veiligstellen. De tien renstallen verbinden zich op deze manier tot en met 2025 aan de Formule 1.

In de Concorde Agreement staan alle financiële afspraken tussen de Formule 1 en de teams. Het gaat onder meer over het aangekondigde budgetplafond en de technische regels die vanaf 2022 gelden. Met de nieuwe regels moeten de krachtsverschillen tussen de teams kleiner worden.

Het huidige Concorde Agreement loopt komende winter af, waardoor het van belang was dat de teams er op korte termijn uit zouden komen. De deadline was deze maand. Ferrari, McLaren en Williams gingen dinsdag al akkoord met de overeenkomst.

Aanvankelijk was Mercedes niet van plan om ermee in te stemmen. Het Duitse team vreesde het slachtoffer te worden van de bepalingen in het verdrag, maar teambaas Toto Wolff liet vorige week verrassend genoeg weten dat Mercedes toch van plan is de overeenkomst te ondertekenen.

'Dit is een nieuw hoofdstuk in de geschiedenisboeken'

Formule 1-baas Chase Carey is tevreden dat er na wat vertraging toch een akkoord ligt. "Eerder dit jaar zeiden we al dat het vanwege de coronapandemie langer zou duren. Maar we zijn blij dat we nu alsnog in augustus met alle teams overeenstemming hebben bereikt over de plannen voor de toekomst."

Jean Todt, de baas van autosportfederatie FIA, spreekt van een "nieuw hoofdstuk in de geschiedenisboeken". "Deze overeenkomst zorgt voor een stabiele toekomst van de Formule 1. Ik ben trots op de manier waarop alle betrokkenen maanden hebben samengewerkt en zijn opgekomen voor de belangen van de sport."

Het huidige Formule 1-seizoen kon door de coronacrisis niet zoals gepland in maart in Australië van start gaan, maar kon in juli alsnog beginnen. Na zes races staat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton aan kop in de WK-stand.