Ferrari heeft dinsdag als eerste topteam zijn handtekening gezet onder het Concorde Agreement, het plan voor de toekomst van de Formule 1. Eerder op de dag gingen ook McLaren en Williams akkoord.

In de overeenkomst staan alle financiële afspraken tussen de Formule 1 en de teams, over onder meer het aangekondigde budgetplafond en de technische regelwijzigingen die vanaf 2022 gelden. Het huidige Concorde Agreement kwam in 2009 tot stand en loopt komende winter af.

"We zijn blij met de ondertekening van Ferrari. Het is mooi dat het succesvolste team ooit een hoofdrolspeler zal blijven in de koningsklasse van de autosport", zegt FIA-voorzitter Jean Todt.

De deadline voor het ondertekenen van de overeenkomst werd opgeschoven, omdat Mercedes en Racing Point onlangs lieten weten voorlopig niet te willen tekenen. Die twee teams willen eerst veranderingen in het plan zien.

Mercedes viel vooral over de voorgestelde verdeling van het prijzengeld. Het team van wereldkampioen Lewis Hamilton vreest een te groot bedrag mis te lopen gezien de bijdrage die het de laatste jaren aan de Formule 1 geleverd heeft.