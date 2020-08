Teambaas Toto Wolff ontkent in alle toonaarden dat Mercedes betrokken is geweest bij het ontwerp van de auto van Racing Point. Het Britse team werd onlangs bestraft, omdat de wagen te veel lijkt op de Mercedes-auto van 2019.

Racing Point kreeg begin augustus van de FIA een boete van 400.000 euro voor illegaal gebruik van de remkoelingen uit die oude auto van Mercedes. Bovendien verloor het team van eigenaar Lawrence Stroll vijftien punten in de WK-stand voor constructeurs.

De teambazen van Ferrari (Mattia Binotto) en Red Bull (Christian Horner) suggereerden onlangs dat Mercedes een belangrijke rol moet hebben gespeeld bij het ontwerp van de auto. Racing Point claimt dat er alleen foto's van de Mercedes-auto van 2019 zijn gebruikt, maar Ferrari en Red Bull denken dat Mercedes meer info heeft gedeeld.

"Als de auto met meer dan alleen foto's gekopieerd zou zijn, hadden we dat wel geweten", zegt teambaas Wolff van het Duitse team dinsdag in gesprek met Autosport. "Daarom vind ik de claims totale nonsens. Ik zal het team blijven verdedigen als dergelijke beschuldigingen blijven bestaan."

'Politieke spelletjes zijn altijd al belangrijk geweest'

De stewards van de FIA hebben zich bij het bepalen van de straf van Racing Point niet uitgelaten over de rol van Mercedes. Wolff kan overigens wel begrip opbrengen voor de vraagtekens bij concurrent Red Bull en Ferrari.

"In de Formule 1 strijden de teams niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. Het politieke spelletje is altijd al belangrijk geweest. Deze zaak rondom Racing Point is een mooie kans voor onze concurrenten om de druk er bij ons op te zetten, maar wij moeten ons daar helemaal niet druk over maken", aldus Wolff.

Racing Point is dankzij de sterke auto van dit jaar goed aan het seizoen begonnen. Het team van Sergio Pérez en Lance Stroll bezet de derde plek in de WK-stand voor constructeurs. Het seizoen wordt op 30 augustus hervat met de Grand Prix van België.