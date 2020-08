Ayrton Senna is dinsdag door de Formule 1 uitgeroepen tot de snelste coureur van de afgelopen vier decennia. Max Verstappen staat op de vierde plaats.

Ter ere van het zeventigjarig bestaan vergeleek de Formule 1 samen met IT-bedrijf AWS tal van data om tot de ranglijst van de snelste coureurs te komen. Hierbij werd gekeken naar de tijden in de kwalificatie, omdat daarbij de snelste rondetijden worden genoteerd.

Om te zien welke coureur het snelst is geweest, werden zijn kwalificatietijden vergeleken met zijn teamgenoten, die op hun beurt ook weer werden afgezet tegen al hun teamgenoten. Pas sinds 1983 is er voldoende data beschikbaar om tot een objectieve vergelijking te komen.

De in 1994 verongelukte Senna voert de lijst aan voor zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher en zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Naast Hamilton en Verstappen staan ook de huidige Formule 1-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel in de top tien, net als Fernando Alonso die volgend jaar zijn comeback maakt.

"Met behulp van deze data hebben we iets kunnen uitzoeken waar de fans al jarenlang naar vragen", zegt Dean Locke, directeur van de media-afdeling van de Formule 1. "De coureurs van alle jaren zijn gerangschikt op pure, rauwe snelheid in hun vliegende rondes tijdens de kwalificaties, onafhankelijk van hoe snel hun auto is."