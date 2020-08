Valtteri Bottas baalt van de zwarte overalls die hij moet dragen bij Mercedes. Volgens de dertigjarige Finse coureur is het daardoor bijna niet uit te houden in de auto tijdens het racen.

Bottas zorgde zondag tijdens de Grand Prix van Spanje voor een opmerkelijk moment door over de boordradio zijn beklag te doen over zijn kleding. "Die zwarte overalls zijn fucking heet", zei hij gefrustreerd tegen zijn engineer Riccardo Musconi.

Na afloop gaf Bottas, die achter zijn winnende teamgenoot Lewis Hamilton en Max Verstappen als derde eindigde, daar tekst en uitleg over. "Het was echt vreselijk heet in de auto, ik ben zeker 3 kilo verloren", zei hij tegen Motorsport.com.

"Ik begrijp heel goed dat we de kleur van onze overall moesten veranderen, maar het is ook algemeen bekend dat zwart hitte aantrekt, met name bij direct contact met de zon. En dat was zeker dit weekend zo, met temperaturen boven de 30 graden."

271 Terugblik F1: 'Verstappen werd verrast door Hamilton en Mercedes'

'Ook het ondergoed is dikker'

Bottas en Hamilton droegen de afgelopen seizoenen een witte overall, maar Mercedes stapte over op zwarte overalls omdat ook de auto's in het zwart werden gegoten, om zo een statement te maken tegen racisme.

"Ik heb natuurlijk geen cijfers of feiten over hoe groot het temperatuurverschil tussen zwart en wit precies is. Er worden nu ook andere eisen gesteld aan de overalls, die zijn nu wat dikker. En ook het ondergoed is dikker. Ik weet niet of dat nog enig effect heeft."

Bottas raakte door zijn derde plaats en de zege van Hamilton op het Circuit de Barcelona-Catalunya op een grotere achterstand in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft als nummer drie 43 punten minder dan koploper Hamilton.

"Ik realiseer me wel dat de titel door mijn handen begint te glippen. Ik denk dat ik een paar dagen nodig heb om dat te verwerken. Hopelijk gaat het over twee weken in België beter. Ik ga daar in elk geval hard voor vechten."