Christian Horner had zondag lovende woorden over voor Max Verstappen na zijn tweede plek in de Grand Prix van Spanje. Dat de Nederlander op de boordradio soms geïrriteerd overkwam, nam de teambaas van Red Bull Racing op de koop toe.

Verstappen klaagde onder meer dat het te lang duurde voordat hij voor de eerste keer de pits in mocht voor nieuwe banden. Volgens de 22-jarige Limburger waren zijn banden al een tijdje niet meer geschikt om fatsoenlijk mee te rijden en was de tactiek van Red Bull te veel gericht op die van Mercedes.

"Max heeft natuurlijk niet het overzicht dat wij hebben", zei Horner bij Sky Sports over de frustraties van Verstappen, die hij wel kon begrijpen. "We wilden hem bij zijn eerste stop niet in druk verkeer terug de baan op laten komen, want dat was slecht geweest voor zijn banden. Daarom wachtten we er even mee."

"Het mooie is dat hij in zo'n positie zat dat hij dat gesprek überhaupt kon voeren. Alsof hij op zondagmiddag een ritje aan het maken is. Hij is duidelijk ambitieus en competitief. Onze racetactiek ging overigens niet over Lewis Hamilton, maar was bedoeld om Valtteri Bottas achter ons te houden."

Max Verstappen hoefde alleen Lewis Hamilton voor zich te dulden in Spanje. (Foto: Pro Shots)

'Hopelijk komen er mooie duels met Hamilton'

Verstappen, die Bottas bij de start al was gepasseerd, bleef de Fin in het restant van de race voor en eindigde als tweede op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Alleen regerend wereldkampioen Hamilton bleef de Nederlander voor.

"Max heeft alles uit de auto gehaald en is er ook nog eens in geslaagd om de Mercedessen te splitten, terwijl zij een betere auto hebben. Ik denk niet dat we hier meer uit hadden kunnen halen", aldus Horner, die hoopt dat Verstappen het Hamilton dit seizoen nog een beetje moeilijk kan maken.

"Je hebt twee coureurs die in een verschillende fase van hun loopbaan zitten, maar ze zijn wel de beste van het veld. Hopelijk kunnen we de komende races mooie duels zien tussen die twee. Dat willen alle liefhebbers zien en het zou goed zijn voor de Formule 1."

Het verschil tussen klassementsleider Hamilton en naaste belager Verstappen is 37 punten en de Red Bull-coureur koestert een voorsprong van zes punten op Bottas. Het Formule 1-seizoen wordt op 30 augustus in België hervat.