Sebastian Vettel boekte zondag in de Grand Prix van Spanje zijn op één na beste resultaat van dit seizoen, maar de Ferrari-coureur erkent dat zijn zevende plek met enig fortuin tot stand is gekomen. Tijdens de race was er wat onduidelijkheid over de bandenstrategie van het Italiaanse team.

Vettel dook na 29 ronden de pits in voor een nieuwe set softbanden, waarna Ferrari uiteindelijk besloot om tot een éénstopstrategie over te gaan. De Duitser passeerde zo meerdere coureurs en kwam als zevende over de streep in Barcelona.

"Het is vrij simpel; we hadden niks te verliezen", verklaarde Vettel de strategie van zijn team bij Sky Sports. Hij had na zijn pitstop nog wel discussie met de leiding van Ferrari, omdat lang onduidelijk was welke strategie er gehanteerd zou worden.

"Uiteraard haalden we de auto's in die voor de tweede keer de pits in gingen, maar ik had geen haast en spaarde mijn banden. Toen werd mij verteld dat ik het tempo op moest voeren en daarna vroegen ze of ik de race zo uit kon rijden", vertelde Vettel.

"Toen zei ik dat ze dat een paar ronden eerder ook wel hadden mogen vragen, want ik probeerde toen al te overleggen over onze strategie. De laatste vijf ronden waren heel erg moeilijk, maar ik heb het gered. Het hielp eigenlijk wel dat ik op een ronde werd gezet en dat is niet altijd het geval."

Sebastian Vettel eindigde als zevende in Spanje. (Foto: Pro Shots)

'Nog veel werk te doen voor mij'

Vettel werd in de slotfase nog gepasseerd door Lance Stroll (Racing Point) en Carlos Sainz (McLaren), maar de Duitser slaagde er wel in om Alexander Albon achter zich te houden en zes punten voor de WK-stand te veroveren.

"We namen het risico en we hadden niks te verliezen. Maar voor de race was het echt niet ons plan om bijna veertig ronden op de zachte band te rijden", zei Vettel, die met zijn zevende plek weer wat vertrouwen opdoet na teleurstellende weken.

De viervoudig wereldkampioen boekte dit seizoen alleen in de Grand Prix van Hongarije (zesde) een beter resultaat. Vettel heeft nu zestien punten en bezet daarmee de elfde plek in de WK-stand.

"Het gaat nog steeds met ups en downs. Het eerste gedeelte was vrij slecht, maar daarna voelde ik veel meer controle over de auto. Er is dus nog veel werk te doen."