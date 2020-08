Lewis Hamilton is na zijn overwinning in de Grand Prix van Spanje complimenteus over het bandenmanagement van Mercedes. Het Duitse team had de laatste weken veel problemen met de banden, maar in Barcelona ging alles volgens plan.

"Ik zat echt in een roes tijdens de race en ik had niet eens door dat ik aan mijn laatste ronde bezig was. Zo erg zat ik in mijn eigen wereld. Het voelde allemaal heel erg goed", zei Hamilton in een eerste reactie na de race.

"Dat het zo goed ging, kwam voor mij ook echt als een verrassing, omdat we de laatste tijd zoveel problemen hadden met de banden. Dat hadden we dit keer heel erg goed onder controle."

Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas kregen twee weken geleden in de Grand Prix van Groot-Brittannië een lekke band en bij de tweede race in Engeland kampten de Mercedes-coureurs met blaren op hun banden, waardoor Max Verstappen de zege kon pakken.

"We hebben goed begrepen wat er de laatste weken mis is gegaan wat betreft de banden", zei de 35-jarige Hamilton. "We hebben lering getrokken uit de problemen en dat is ongetwijfeld de reden dat we deze race hebben kunnen winnen."

Lewis Hamilton viert de overwinning met zijn team. (Foto: Pro Shots)

Bottas: 'Dit is voor mij een grote teleurstelling'

Hamilton had in de slotfase van de race zoveel marge op naaste belager Verstappen dat hij nog een keer de pits in kon voor een nieuwe set mediumbanden. Daardoor riskeerde hij geen lekke band in de laatste rondes van de wedstrijd.

De zesvoudig wereldkampioen, die nu vier van de eerste zes races heeft gewonnen, breidde zijn voorsprong in de WK-stand verder uit. Bottas eindigde daarentegen als derde en zag de achterstand op zijn teamgenoot en nummer twee Verstappen oplopen.

De dertigjarige Fin wijt zijn teleurstellende eindklassering aan de start, waarin hij de tweede positie verloor aan Verstappen. "Daardoor moest ik hard werken om terug te komen en dat was niet goed voor mijn banden", zei Bottas.

"Op een gegeven moment kwam ik achter Max, maar iedereen weet hoe lastig dat is. Lewis was vanaf de start al weg en niet meer bij te houden. Dit is voor mij een grote teleurstelling."