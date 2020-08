Max Verstappen toonde zich zondag tevreden na zijn tweede plek in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander, die alleen Lewis Hamilton voor zich hoefde te dulden in Barcelona, erkent wel dat er op dit moment niet meer voor hem in zit.

Met een tweede plek haalde Verstappen het maximale uit een Grand Prix-weekend waarin Mercedes weer domineerde qua snelheid. De Red Bull Racing-coureur startte zondag vanaf de derde plek, maar wist Valtteri Bottas direct in te halen.

"Het was cruciaal dat ik Bottas kon passeren bij de start. We hadden daarna niet de snelheid die Lewis wel had, dus ik ben heel tevreden met deze tweede plek. We hebben er het maximale uitgehaald", zei Verstappen in een eerste reactie na de race.

"Op het laatste moment vreesde ik nog even dat Valtteri het me lastig zou maken, maar gelukkig kwam hij niet in de buurt. We proberen ons nog te verbeteren om het gat met Mercedes te verkleinen, maar zij zullen zich ook blijven ontwikkelen."

Max Verstappen is tevreden met zijn tweede plek in de GP van Spanje. (Foto: Pro Shots)

'Niet roepen dat we voor wereldtitel meedoen'

Na de overwinning van Verstappen vorige week in de tweede Grand Prix op Silverstone werd hij opeens weer gezien als serieuze kandidaat voor de wereldtitel. De Limburger vindt dat deze race bewees dat die geluiden allemaal te voorbarig zijn.

"Ik ben heel realistisch: het is heel mooi dat ik vorige week heb gewonnen, maar er moet nu niet worden geroepen dat ik voor het kampioenschap mee kan doen", zei de negenvoudig Grand Prix-winnaar bij Ziggo Sport.

"Mercedes is nu zo dominant, dat ga je niet binnen een paar weken veranderen. We moeten gewoon zo doorgaan en hopelijk kunnen we dan nog veel punten pakken dit seizoen."

Door zijn tweede plek op het Circuit de Catalunya vergrootte Verstappen zijn voorsprong op naaste belager Bottas in de WK-stand wel iets. De Fin, die een extra punt veroverde door de snelste ronde te rijden, heeft een achterstand van zes punten op de Limburger.

Klassementsleider Hamilton heeft 37 punten meer dan Verstappen. De coureurs hebben nu een week rust, want de Grand Prix van Spanje was de laatste race van deze triple header. Op 30 augustus wordt het seizoen in België hervat.