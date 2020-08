Max Verstappen is zondag tweede geworden in de Grand Prix van Spanje. De coureur van Red Bull Racing moest de zege laten aan Mercedes-rijder Lewis Hamilton, die daarmee zijn voorsprong vergrootte in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.

Verstappen had zich zaterdag als derde gekwalificeerd, maar hij passeerde bij de start van de race Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas en hield hem in het restant achter zich. Het Racing Point-duo Lance Stroll (vierde) en Sergio Pérez (vijfde) completeerde de top vijf.

Voor Verstappen was het zijn vijfde opeenvolgende podiumplaats. Hij begon het seizoen met een uitvalbeurt in Oostenrijk, maar presteerde daarna prima in wederom Oostenrijk (derde), Hongarije (tweede) en Groot-Brittannië (tweede en eerste).

Verstappen heeft in de WK-stand nu als nummer twee 37 punten achterstand op koploper Hamilton (132 om 95), die zijn 88e GP-overwinning boekte. Het seizoen gaat over twee weken verder in België, waar de teams waarschijnlijk geen gebruik meer kunnen maken van de 'party mode' in de kwalificatie.

Top tien GP Spanje 1. Hamilton (Mercedes) 1.31.45,279

2. Verstappen (Red Bull Racing) +24,177

3. Bottas (Mercedes) +44,752

4. Stroll (Racing Point) +1 ronde

5. Pérez (Racing Point) +1 ronde

6. Sainz (McLaren) +1 ronde

7. Vettel (Ferrari) +1 ronde

8. Albon (Red Bull Racing) +1 ronde

9. Gasly (AlphaTauri) +1 ronde

10. Norris (McLaren) +1 ronde

Verstappen klaagt over boordradio

Verstappen kende een puike start op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij profiteerde optimaal van slecht wegkomen van Bottas en pakte ten koste van de Fin de tweede plaats, achter polesitter Hamilton. Bottas viel zelfs terug naar de vierde plaats omdat naast Verstappen ook Stroll hem verschalkte.

Het gat tussen Hamilton en Verstappen bleef aanvankelijk rond de anderhalve seconde omdat Hamilton overduidelijk zijn banden spaarde, maar hij liep vanaf ronde 12 een paar seconden uit op Verstappen, die over de boordradio klaagde over zijn achterbanden en een pitstop wilde.

Red Bull haalde tot ongenoegen van Verstappen hem pas in ronde 22 naar binnen, waardoor hij zakte naar de derde plaats. Hamilton en Bottas reageerden vrijwel meteen en begingen twee rondes later een pitstop. Hoewel die van Hamilton niet vlekkeloos verliep, behield hij wel de leiding. Verstappen nam de tweede plek over van Bottas.

Lewis Hamilton leidt de dans na de start van de Grand Prix van Spanje. (Foto: Pro Shots)

Pitstops veranderen niets aan wedstrijdverloop

Er veranderde na de eerste sessie pitstops niets aan het wedstrijdverloop. Zowel Hamilton, Verstappen als Bottas verruilde de zachte voor de medium band, waardoor Verstappen er niet in slaagde om dichter bij Hamilton te komen, maar hij hoefde aan de andere kant ook niet te vrezen voor Bottas.

Een spannend tweede gedeelte van de race leek aanstaande omdat er steeds meer wolkenvorming ontstond boven het circuit en er door een aantal teams regen werd voorspeld, maar dat bleef uiteindelijk achterwege. Daardoor moesten de pitstops en bandenstrategie de beslissing brengen.

Red Bull koos er in ronde 42 opnieuw voor om Verstappen als eerste een tweede pitstop te laten maken, waardoor de tweede plaats weer werd teruggegeven aan Bottas. Verstappen ging de race uitrijden op medium, terwijl Bottas zeven rondes later terugging naar zacht. Hamilton ging in ronde 50 naar binnen en hanteerde dezelfde tactiek als Verstappen.

Er volgde geen spannende ontknoping. Verstappen wist niet in de buurt te komen van Hamilton, maar hield wel Bottas eenvoudig achter zich, ondanks een op papier wat mindere band. Charles Leclerc viel nog wel uit vanwege een motorprobleem - hij was vlak daarvoor gespind - en was de enige die de finish niet haalde.