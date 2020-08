De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje van zaterdag was hoogstwaarschijnlijk voorlopig de laatste die werd verreden met de zogenoemde 'party modes' ingeschakeld. Wat gaat er veranderen en wie wordt hier vooral door geraakt?

'Party mode' is een modeterm geworden in de Formule 1 sinds Lewis Hamilton die begin 2018 introduceerde. Maar de technici zul je er niet snel over horen. Die praten liever over 'engine mapping' en andere technologische termen. Motorstanden is in het Nederlands het duidelijkste woord.

Coureurs rijden niet altijd in dezelfde motorstand. Dat betekent dat de krachtbron niet altijd dezelfde hoeveelheid vermogen en koppel levert. In de kwalificatie willen ze zeker in het beslissende deel dat de motor volle bak draait en het hybride systeem alles geeft.

Maar doe je dat in de race vijftig ronden lang, dan wordt alles veel te heet en slijten veel onderdelen te snel. Aangezien veel van die onderdelen gelimiteerd zijn per seizoen, zou continu in de snelste motorstand rijden een regen aan gridstraffen en uitvalbeurten opleveren. De krachtigste stand kan wel, maar niet altijd. Met mate.

Motorstanden zijn nu nog uitzondering in regels

Coureurs en teams hebben dit weekend in Spanje dus nog vrije keuze over hoe ze in hun motor instellen. Dat kunnen de coureurs doen via alle knoppen aan het stuur. Daar zit vaak ook de OT-knop, die coureurs een beetje extra vermogen geeft als dat nodig is bij bijvoorbeeld inhalen. OT staat over overtake, dus inhalen.

Willen ze langer op vol vermogen rijden, dan moeten de coureurs daarvoor toestemming vragen aan het team. Dat deed Max Verstappen vorig jaar in Oostenrijk bijvoorbeeld toen hij jacht maakte op Charles Leclerc en 'mode 11' mocht gebruiken. Of Lando Norris die dit jaar in zijn podiumjacht op hetzelfde circuit werd geïnstrueerd over te schakelen naar 'scenario 7'.

Het team kijkt dan (waarschijnlijk, ze doen daar heel geheimzinnig over) of de motor en hybridesystemen het aankunnen en weegt af of potentieel succes de extra belasting waard is.

Het vreemde is wel dat er in de Formule 1 parc ferme-regels gelden, die het teams verbieden om tussen de kwalificatie en de race nog veel aan de auto te veranderen. Je mag bijvoorbeeld niet nog even de rijhoogte aanpassen of de vering anders instellen. Althans, het mag wel, maar dan moet je uit de pitstraat starten. De verschillende motorstanden vallen nog niet onder deze regels.

Max Verstappen werd zaterdag derde in de kwalificatie, achter de Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. (Foto: Getty Images)

Grote stappen in snelheid verdwijnen uit kwalificatie

Als de FIA het plan doorzet, is er vanaf de Belgische Grand Prix op 30 augustus wel regelgeving over de verschillende motorstanden. Dan moeten de teams dus één motorstand kiezen waarmee de krachtbron in de kwalificatie en de race moet draaien.

Het gevolg is waarschijnlijk dat de teams door de kwalificatie heen geen enorme stappen in rondetijd meer zetten. Dat is nu nog wel het geval, zo is te zien als we de in droog weer gereden tijden in Q1 vergelijken met Q3. Dit geeft het beste beeld, omdat Q1 en Q3 doorgaans op de rode snelste band wordt gereden. Mercedes boekt in deze vergelijking duidelijk meer winst dan Red Bull en heeft dus een betere 'party mode'.

Gemiddelde tijdwinst van Q1 naar Q3 in 2020 Mercedes: 1,4 seconde sneller

Red Bull: 0,8 seconde sneller

Opvallend is dat het voordeel dat Mercedes hierin heeft na de winter nog iets groter is geworden. In de tweede seizoenshelft van 2019 ging de snelste Mercedes gemiddeld 1,3 seconde sneller van Q1 naar Q3, terwijl dit bij Red Bull vrijwel gelijk is gebleven.

Ferrari zit nu qua stappen weer grofweg op hetzelfde niveau als Red Bull, maar Sebastian Vettel verbeterde zich vorig jaar in Japan tussen Q1 en Q3 met liefst 2 seconden. Dat het twijfelachtig is hoe dit bij Ferrari tot stand kwam, is inmiddels bekend.

De vraag is of de FIA dit goed kan controleren

Als we de tijdswinst van Mercedes door de kwalificatie heen wegdenken moeten de kwalificaties een stuk spannender worden en heeft Verstappen meer kans. En ook minder last van bijvoorbeeld de Racing Points.

De coureurs van Racing Point kunnen ook gebruik maken van betere motorstanden. Al lijdt het geen twijfel dat de 'roze Mercedesen' niet hetzelfde krijgen geleverd als het fabrieksteam.

De vraag is nu alleen of de FIA bij machte is om deze tussentijds ingevoerde maatregel te handhaven. De motoren worden wel grotendeels gecontroleerd door een door de FIA verstrekte ECU (electronic control unit), maar een deel van het vermogen komt uit het hybride systeem. Al zou je kunnen redeneren dat dit besluit alleen wordt genomen omdat de FIA zeker weet dat ze het kunnen controleren.

Mercedes pakte in de eerste zes races van 2020 steeds poleposition (Foto: Pro Shots)

De kwalificatie in Spanje was al een stuk spannender geweest

Dat de verschillende motorstanden hoogstwaarschijnlijk verdwijnen, betekent niet dat de Red Bulls in de kwalificatie per definitie 0,6 seconde dichter bij de Mercedessen zullen zitten. Alle teams moeten nu een compromis vinden. En Mercedes zal dat op een manier doen dat er nog iets van hun vermogensvoordeel overblijft.

Daarnaast heeft Mercedes dit seizoen nog het DAS-stuursysteem, waarmee de banden optimaal kunnen worden opgewarmd voor een kwalificatierondje. Het gaat dus niet opeens polepositions regenen voor Verstappen. Maar toch: als dit doorgaat zijn Hamilton en Valtteri Bottas een aanzienlijk deel van hun voordeel in de kwalificatie kwijt vanaf de Belgische Grand Prix.

De kwalificatie van zaterdag in Barcelona was al veel spannender geweest als je in het gunstigste geval zes tienden van de tijd van Hamilton aftrekt. En het motiveert Verstappen wellicht nog net dat procentje meer als hij weet dat hij echt kans maakt op de poleposition. Dat heeft er dit seizoen nog niet ingezeten.