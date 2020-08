Sebastian Vettel is nog altijd niet blij met zijn auto en stelt dat de problemen bij Ferrari niet verholpen zijn. De Duitser kwam zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje twee duizendsten tekort om Q3 te halen en start zondag vanaf plek elf.

"We zijn nog steeds te langzaam. Ik had vandaag ook niet het vertrouwen om Q3 te halen. In aanloop naar de kwalificatie ging het al vrij beroerd. Ik kreeg niet echt een lekker gevoel in de auto", zo zei Vettel zaterdag tegen Sky Italia.

De 33-jarige Vettel is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen, die dit seizoen nog niet in de top vijf eindigde, heeft dit weekend in Spanje wel de beschikking over een nieuw chassis, maar is nog altijd niet tevreden over zijn auto.

"Sommige dingen kan ik gewoon niet verklaren. Ik doe alles wat ik kan en probeer de dingen die niet in orde zijn maar gewoon te negeren. Meer kan ik momenteel toch niet doen. Maar het is nog steeds niet goed genoeg", vervolgde Vettel.

268 Vooruitblik F1: 'Race wordt strategisch spel tussen topteams'

'Vrije bandenkeuze zal geen verschil maken'

Vettel, die na dit seizoen na zes jaar vertrekt bij Ferrari, rekent er niet op dat hij zondag tijdens de race een enorme inhaalslag kan maken. "Ik heb morgen wel een vrije bandenkeuze, maar dat zal hier ook geen wereld van verschil maken."

Ook Vettels teamgenoot Charles Leclerc was na de kwalificatie ontevreden over de auto. "Ik miste voor mijn gevoel gewoon wat aan de voorkant bij het insturen. Hierdoor hebben we veel tijd verloren. Daar moeten we eens goed naar kijken. We hebben daar trouwens vaker last van met deze auto", aldus de Monegask, die als negende start.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. Lewis Hamilton was de laatste drie jaar de snelste op Circuit de Barcelona-Catalunya.