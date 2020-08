Hoewel Lewis Hamilton zaterdag in Spanje namens het dominante Mercedes voor de 92e keer in zijn loopbaan naar poleposition reed, is hij er niet gerust op voor de race van zondag. De wereldkampioen vreest dat Red Bull Racing hem weleens dwars kan gaan zitten.

"Ik ben gisteravond tot 22.00 uur op het circuit geweest om te kijken welke details we kunnen verbeteren, vooral in de race. Red Bull is supersnel", zei Hamilton na de kwalificatie.

"Er is hier een lange aanloop naar de eerste bocht, dus het is echt nog niet gedaan. Het is op dit circuit heel moeilijk om te volgen. We staan er goed voor, maar het wordt lastig vanaf poleposition. Ik ga mijn best doen."

Gezien de resultaten in de vrije trainingen en de kwalificatie heeft Hamilton weinig reden om ongerust te zijn, want Mercedes domineert. Samen met teamgenoot Valtteri Bottas is hij continu veruit de snelste, met Verstappen op gepaste afstand als best of the rest.

Hamilton heeft vooral last van de temperatuur in Spanje. "Lichamelijk krijgen we het zwaar te verduren en we houden moeite met de banden. Zelfs bij langzame rondes stijgt de bandentemperatuur. Desondanks verricht het team geweldig werk en leren we steeds weer bij."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. Hamilton was in de laatste drie jaar de beste op Circuit de Barcelona-Catalunya. In de laatste twee edities werd Bottas tweede en eindigde Verstappen als derde.