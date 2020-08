Max Verstappen heeft er vrede mee dat hij zondag als nummer drie van start gaat in de Grand Prix van Spanje. De Red Bull Racing-rijder hoopt dat hij iets kan uitrichten tegen het dominante Mercedes.

"Dit was het maximale. We zijn het hele weekend al de nummer drie, dus ik ben er voor nu blij mee. Hopelijk kunnen we morgen dichterbij komen", zei Verstappen zaterdag in een eerste reactie na de kwalificatie.

"De auto voelt goed aan en ik hoop dat ik morgen druk kan zetten. Het is moeilijk om hier in te halen, maar we gaan er alles aan doen om dichtbij te zitten en het Mercedes moeilijk te maken."

De derde plek achter Lewis Hamilton - hij pakte poleposition - en Valtteri Bottas past in het plaatje van dit weekend, want de Red Bull-rijder is al het hele weekend de nummer drie op gepaste afstand van de Mercedes-coureurs.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. In de laatste drie seizoenen was de overwinning voor Hamilton. Vorig jaar moest Verstappen ook Bottas voor zich dulden en werd hij derde.