Max Verstappen heeft zich zaterdag als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Spanje. In een kwalificatie die zoals verwacht werd gedomineerd door Mercedes werd poleposition opgeëist door Lewis Hamilton.

Verstappen drong namens Red Bull Racing zonder problemen door tot Q3, waarin hij op de zachte band Hamilton en diens ploeggenoot Valtteri Bottas voor zich moest dulden. Het verschil tussen Hamilton en Verstappen was zeven tienden.

De uitslag in de top was een afspiegeling van het weekend tot nu toe in Barcelona. Ook in de drie vrije trainingen klokte Verstappen op gepaste afstand van de Mercedessen namelijk de derde tijd.

Bij de race van zondag staat Verstappen samen met Racing Point-rijder Sergio Pérez, de nummer vier van de kwalificatie, op de tweede startrij. De top tien wordt verder gevormd door Lance Stroll, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc en Pierre Gasly.

Vettel strandt op twee duizendsten in Q2

Ferrari-rijder Sebastian Vettel beleeft opnieuw een moeizaam weekend. De viervoudig wereldkampioen strandde al in de tweede sessie van de kwalificatie, waarbij hij twee duizendsten tekortkwam.

Naast Vettel overleefden ook Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen en Esteban Ocon Q2 niet. Na Q1 zat de kwalificatie erop voor Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell, Nicholas Latifi en Antonio Giovinazzi.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. In de laatste drie Formule 1-seizoenen ging de overwinning op Circuit de Barcelona-Catalunya naar Hamilton, die voor de 92e keer in zijn carrière op pole staat. Vorig jaar werd Verstappen er derde.