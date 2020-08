Max Verstappen heeft zaterdag in de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje wederom de derde tijd geklokt. Opnieuw waren Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas flink sneller in Barcelona.

Verstappen kwam op de zachte band tot een tijd van 1.17,737, waarmee hij ruim een halve seconde langzamer was dan Hamilton, die de snelste tijd klokte in 1.17,222. Bottas bleef met 1.17,373 enigszins in de buurt.

Op vrijdag kenden de eerste twee trainingen al hetzelfde scenario. Ook toen was Verstappen op grote afstand van beide Mercedessen best of the rest op Circuit de Barcelona-Catalunya, al was het verschil toen nóg groter.

Hamilton, Bottas en Verstappen waren in de derde training de enige coureurs met een tijd onder de 1.18. De top tien bestond verder uit achtereenvolgens Carlos Sainz, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lance Stroll, Alexander Albon en Daniel Ricciardo.

De oefensessie eindigde met een crash van Esteban Ocon. De Renault-rijder raakte de muur in een poging om Haas F1-coureur Kevin Magnussen te ontwijken.

Later op zaterdag, om 15.00 uur, staat de kwalificatie op het programma in Spanje. De Grand Prix volgt zondag om 15.10 uur.

Top 10 derde vrije training 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.17,222

2. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.17,373

3. Max Verstappen (Red Bull) - 1.17,737

4. Carlos Sainz (McLaren) - 1.18,046

5. Sergio Pérez (Racing Point) - 1.18,096

6. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.18,193

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.18,211

8. Lance Stroll (Racing Point) - 1.18,309

9. Alexander Albon (Red Bull) - 1.18,371

10. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.18,384