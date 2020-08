Max Verstappen is ondanks het gat met Mercedes tevreden over zijn prestaties van vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje. De coureur van Red Bull Racing maakt zich echter geen illusies voor de kwalificatie op zaterdag.

"Vandaag presteerde de auto best wel goed. Als het om een rondje gaat, komen we best wel wat tekort op Mercedes. Maar over het algemeen was het een positieve dag, in de lange runs was de auto fijn om te rijden", zegt Verstappen op zijn eigen website.

"Tijdens de kwalificatie kunnen we niet veel uitrichten tegen Mercedes, maar wie weet in de race, het voelde goed aan vandaag en we zullen zien of dat op zondag hetzelfde is."

Verstappen noteerde in zowel de eerste als tweede vrije training de derde tijd. Hij was in beide oefensessies flink trager dan de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (negen en acht tienden van een seconde).

Verstappen staat dertig punten achter op Hamilton

De Grand Prix van Spanje gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur), gevolgd door de race zondag om 15.10 uur op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona.

Verstappen won vorige week op Silverstone de Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 en bracht daardoor de spanning in de strijd om de wereldtitel enigszins terug. Hij heeft als nummer twee dertig punten achterstand op Hamilton.