Toto Wolff gaat de komende tijd nadenken over zijn toekomst als teambaas van Mercedes. De Oostenrijker heeft een aflopend contract bij het topteam en twijfelt of het verstandig is om door te gaan.

"We voeren momenteel positieve gesprekken. Het is momenteel niet zo dat ik wegga, maar ik ben aan het nadenken over de richting die de Formule 1 opgaat, wat er gebeurt met COVID-19 en mijn persoonlijke redenen", zei Wolff vrijdag bij een persmoment in Spanje.

"Er is geen reden om niet te blijven, maar we zullen zien in welke rol. We willen het beste voor het team en blijven groeien. Ik geniet van mijn huidige rol en ik wil graag doorgaan, maar ik wil niet in de situatie komen dat het van heel goed naar goed gaat."

De 48-jarige Wolff beleeft zeer succesvolle jaren als teambaas van Mercedes. Onder het bewind van de Oostenrijker werd in de afgelopen zes seizoenen de titel gepakt - vijfmaal Lewis Hamilton en één keer Nico Rosberg - en dat leverde ook steeds de constructeurstitel op.

Nevenactiviteiten Wolff onderwerp van gesprek

Wolff vervult echter meerdere functies binnen de Formule 1. Zo is hij ook CEO van Mercedes en behartigt hij de belangen van onder anderen Valtteri Bottas (Mercedes) en George Russell (Williams).

Bovendien heeft Wolff aandelen in Williams en Aston Martin, dat volgend seizoen Racing Point overneemt. Bronnen die dicht bij Mercedes staan bevestigden onlangs aan NU.nl dat er binnen het topteam een groeiende onvrede is over die nevenactiviteiten, met CEO Ola Källenius voorop.

Wolff sprak dat tegen bij het persmoment in Spanje. "We hebben regelmatig goede gesprekken en mijn relatie met Ola kan eigenlijk niet beter. We spreken elkaar bijna dagelijks", zei hij.

De Formule 1-teams hebben de eerste vrije trainingen in Spanje er inmiddels op zitten. In beide sessies was Mercedes duidelijk de snelste. Zaterdag volgende de derde vrije training en de kwalificatie, waarna op zondag de race is.