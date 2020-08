Max Verstappen heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Barcelona de derde tijd geklokt. Wederom waren Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas flink sneller.

Hamilton was de enige coureur die onder de 1.17 reed: 1.16,883. Bottas klokte 1.17,170 en Verstappen volgde namens Red Bull Racing op gepaste afstand: 1.17,704. Eerder op de dag ging het verschil tijdens de eerste training zelfs richting de seconde.

Achter de top drie was Renault-rijder Daniel Ricciardo de enige die ook onder de 1.18 dook: 1.17,868. Verstappens teamgenoot Alexander Albon noteerde pas de dertiende tijd op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Ferrari stond na de eerste training nog op plek vier en vijf, maar was in de tweede oefensessie langzamer. Charles Leclerc klokte de zevende tijd en Sebastian Vettel was terug de vinden op plek twaalf.

Zaterdag om 12.00 uur volgt de derde vrije training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De Grand Prix van Spanje start zondag om 15.10 uur.

Verstappen hoopt zijn zege van afgelopen zondag op Silverstone een mooi vervolg te geven in Barcelona, waar hij in de laatste twee jaar derde werd. In 2016 pakte hij er de winst in zijn eerste race als Red Bull-coureur.