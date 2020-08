Mercedes is toch van plan om het Concorde Agreement te ondertekenen. De Duitse renstal blijft in dat geval na dit seizoen actief in de Formule 1.

Mercedes weigerde vorige week nog zijn jawoord te geven voor het Concorde Agreement vanwege de voorgestelde verdeling van het prijzengeld. Daardoor dreigde een vertrek uit de koningsklasse van de autosport, aangezien de deadline op afgelopen woensdag lag. Die lijkt echter te zijn verschoven.

"Ik ben vorige week in Silverstone van mening veranderd. Ik denk niet dat de teams ooit echt verenigd zullen zijn. Iedereen probeert altijd enkele deals te doen achter de rug van de anderen. En er zijn ook de media die graag een schuldige aanwijzen", zei teambaas Toto Wolff van Mercedes vrijdag op een persconferentie.

"Dus wij hebben besloten om verder te gaan met Liberty. Ik heb vorig weekend enkele zeer constructieve discussies gevoerd met Chase Carey (voorzitter Formula One Group, red.) en de meeste zaken waar we duidelijkheid over wilden zijn besproken. Ik denk dat we nu op een goed punt zijn aanbeland om het Concorde Agreement te ondertekenen en verder te gaan."

In het Concorde Agreement worden alle financiële afspraken tussen de Formule 1 en de teams vastgesteld. De huidige overeenkomst werd in 2009 opgesteld en loopt komende winter af. De meeste teams hebben geen bezwaar tegen het nieuwe reglement.

Naast Mercedes gaf dinsdag ook Racing Point te kennen nog wat veranderingen te willen zien in het Concorde Agreement, maar benadrukte tegelijkertijd wel met 80 procent van de inhoud eens te zijn en dat het nog gaat om de details. De verwachting is dus dat ook dat team de handtekening zal zetten.